TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Altay, eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak’a olan 600 bin Euro tutarındaki borcu nedeniyle geçtiğimiz hafta 6 puan silme cezası aldı. Bu yaptırımla birlikte siyah-beyazlı ekibin puanı 21’den 15’e geriledi ve takım düşme hattına indi.

Gözler FIFA’daki davalara çevrildi

İzmir temsilcisini bekleyen riskler bununla sınırlı değil. Altay’ın FIFA nezdinde davalık olduğu üç yabancı eski futbolcuyla uzlaşma sağlanamaması halinde yeni yaptırımlar gündeme gelebilir. Yönetimin özellikle eski Brezilyalı futbolcu William De Amorim ile anlaşmaya varamaması durumunda, kulüp için küme düşürülme ihtimali de masaya gelebilecek.

De Amorim’den ‘küme düşürme’ talebi

William De Amorim’in açtığı davada alacağının tahsili için “küme düşürme” talebinde bulunduğu öğrenildi. Ancak bu talep kabul edilmese dahi, son kararın FIFA tarafından verileceği belirtildi. FIFA’nın, küme düşürme yerine yalnızca puan silme cezası uygulama yetkisinin bulunduğu ifade ediliyor.

12 puan daha silinebilir

Altay, hafta sonuna kadar Hollandalı Leandro Kappel ve Fildişi Sahilli Serge Aka ile de anlaşmaya varamazsa, bu iki dosya nedeniyle 6’şar puan olmak üzere toplam 12 puan daha silme cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Toplam risk 18 puan

Siyah-beyazlı kulübün, FIFA’da dosyası bulunan üç futbolcuya toplamda yaklaşık 2 milyon Euro borcu olduğu kaydedildi. Sürecin olumsuz sonuçlanması halinde Altay için 18 puana varan silme cezası ya da küme düşürülme yaptırımı gündeme gelebilecek.