Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Borsası’nın, tarımda sürdürülebilirliği güçlendirmek, sektörde rekabetçiliği artırmak ve çağdaş tarım uygulamalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Tarım Gençlerle Yükseliyor’ proje fikir yarışmasında dereceye giren çalışmalar düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Işınsu Kestelli: Hedefimiz tarımı gençler için meslek değil uzun vadeli bir gelecek haline getirmektir

Ödül Töreninin açılışında konuşan ve tarım ile gençleri buluşturmak istediklerinin altını çizen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Tarımın kalbinin attığı Agroexpo Fuarı’nda olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu yıl onuncusunu gerçekleştirdiğimiz ödül töreninde olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Tarım baskı altında bunun iki temel nedeni iklim krizi ve mali baskılardır. Küresel sıcaklığın küçükte olsa artış eğiliminde olması ciddi problemler yaratmaktadır. Kuraklık dünya genelinde gıda güvencesini doğrudan tehdit ediyor.

Özellikle Akdeniz iklim bölgesinde olan ülkeler ciddi anlamda problem yaratmaktadır. Yağış düzeni değişiyor. Eğer bugün kalıcı ve kararlı adımlar atmazsak, yarın bizi daha zor bir tablo beklemektedir. İthalat baskısı kaçınılmaz hale gelecektir. Artık gerçeklerle yüzleşme zamanıdır. Bu dönüşümün anahtarı akıllı teknolojiler, akıllı sulama sistemleri ve çevre dostu çözümlerden geçiyor. Elimizde bu dönüşümü gerçekleştirecek bilgi ve imkanlar vardır.

Bu noktada gençlere çok daha fazla ihtiyacımız vardır. Teknoloji ile dönüşen tarım sektörü gençler için yeni bir kariyer alanı ve güçlü bir gelecek fırsatı sunmaktadır. Bu nedenle gençlere yalnızca akademik eğitimy etmez onlara yeni nesil tarımı benimsetmeliyiz. İzmir Ticaret Borsası olarak biz bu bakış açısıyla hareket ediyoruz. Bu tarz projelerle gençleri tarımla buluşturuyoruz. Hedefimiz tarımı gençler için meslek değil uzun vadeli bir gelecek haline getirmektir.” diye konuştu.

Ödül alan isimler ise şu şekilde:

Birincilik ödülü:

Tarık Yıldız/ Çevre Dostu Tarım Kategorisi: “Peynir Altı Suyu ve Tarımsal Atıklardan Elde Edilen Kapsüllenmiş Probiyotik ve Biyokömür Destekli Akıllı Gübre Üretimi” Konulu Proje Fikri

İkincilik ödülü:

Ali Kayra Kocatürk/ Çevre Dostu Tarım Kategorisi: “Agrion - İklim Dostu Tarım İçin Robotik Morfolojik Mahsul Fenotipleme Sistemi” Konulu Proje Fikri

Üçüncülük ödülü:

Buse Yıldız/ Çevre Dostu Tarım Kategorisi: “Bıo-Condenser” Konulu Proje Fikri

Sergilenmeye Hak Kazanan Proje Fikirleri:

Selin Saygel/ Çevre Dostu Tarım Kategorisi: “R-Viyol” Konulu Proje Fikri

Şehnaz Can/ Çevre Dostu Tarım Kategorisi: “Agrisah” Konulu Proje Fikri

Sude Cangür - İbrahim Çelik/ / Çevre Dostu Tarım Kategorisi: “Biokor” Konulu Proje Fikri

Cihan Karapunar / Tarımsal Pazarlama, Markalaşma ve İletişim Kategorisi: “Farmer Ai: Dijital Çiftliğiniz” Konulu Proje Fikri

Mehmet Fatih Aksoy / Çevre Tarım Kategorisi: “Sıvı Biyo-Kalkan 4.0: Yapay Zekâ Destekli Drone Teknolojisi ile Uygulanan Faz Değiştiren Biyo-Malç Sistemi” Konulu Proje Fikri

Mehmetcan Erbaş / Akıllı Tarım Kategorisi: “Tohumun Mikro Evreninde, Tarımın Yeni Geleceği” Konulu Proje Fikri

Ahmet Taha Akkoca / Çevre Dostu Tarım Kategorisi: “Çay Çöpünden Biyoaktif Gübre ve Su Tutucu Jel Üretimi ile Çevre Dostu Tarım Uygulamaları” Konulu Proje Fikri

Ece Yücel / Kırsal Kalkınma Kategorisi: “Agro Anatolian Fine Dining Project” Konulu Proje Fikri

Hümeyra Sarıdayı / Bitkisel ve Hayvansal Üretim Kategorisi: “Su ve Balık Takibi İçin Otonom Hareket Edebilen İnsansız Su Altı Aracı (Rov) Geliştirilmesi” Konulu Proje Fikri

Özge Karacay / Çevre Dostu Tarım Kategorisi: “Bio-Sap” Konulu Proje Fikri

Eslem Şura Cağaloğlu / Kırsal Kalkınma Kategorisi: “"Lezzet Kâşifi - Deneyim Koridorları Uygulaması "” Konulu Proje Fikri

Hidayet Ersin Büyüksarı / Çevre Dostu Tarım Kategorisi: “Biopop "” Konulu Proje Fikri

Duygu Bağçivan / Çevre Dostu Tarım Kategorisi: “Toprakta Sessiz Güç – Otizmli Çocuklar İçin Tarım ve Doğa Temelli Destek Projesi” Konulu Proje Fikri

Tülin Kılıç / Kırsal Kalkınma Kategorisi: “Toprağın Çocukları: Tarım ve Hayvancılıkla Güçlenen Özel Aileler” Konulu Proje Fikri