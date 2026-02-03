Son Mühür / İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Ansızca Mahallesi’nde Berrak Döküm Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi için düğmeye basıldı. İzmir Valiliği’ne sunulan Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 16. maddesi kapsamında incelendi. İnceleme sonucunda projeye ilişkin ÇED sürecinin başlatıldığı kamuoyuna duyuruldu.

Yıllık 62 bin 400 ton ergitme kapasitesi

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde, 2651 ada 1 parsel üzerinde yer alan ve 4 bin 825 metrekarelik alanda kurulması planlanan tesisin yıllık ergitme kapasitesi 62 bin 400 ton olarak açıklandı. Projenin yatırım bedelinin ise 81 milyon 141 bin TL olduğu bildirildi. Tesis alanı Berrak Döküm Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kiralanırken, proje kapsamında herhangi bir yeni bina inşaatı yapılmayacağı, yalnızca makine ve ekipman kurulumu gerçekleştirileceği belirtildi. Alanda devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan herhangi bir arazi bulunmadığı da dosyada yer aldı.

OSB sınırları içinde, yerleşimlere uzak

Proje alanının, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak tanımlanan alan içinde kaldığı ifade edildi. Tesisin; Kemalpaşa ilçe merkezine yaklaşık 3,5 kilometre, İzmir il merkezine ise 24 kilometre uzaklıkta olduğunun altı çizildi. Yetkililer, proje etki alanı içinde konut, okul, hastane, yurt, ibadethane gibi çevresel gürültü açısından hassas kullanım alanlarının bulunmadığını bildirdi.

Atıklar geri kazanılarak üretime kazandırılacak

Tesiste, çeşitli döküm ve otomotiv fabrikalarından lisanslı araçlarla getirilen tehlikeli ve tehlikesiz atıkların fiziksel yöntemlerle geri kazanılması planlanıyor. Atıklar, türlerine göre ayrıştırılarak ergitme sürecine alınacak ve alaşımlandırma işlemlerinin ardından külçe haline getirilerek yeniden sanayi kullanımına sunulacak.

Tesisin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi halinde günlük ergitme miktarının 208 ton olacağı belirtildi. Üretilen külçelerin ortalama 7 kilogram ağırlığında olacağı, paletler halinde paketlenerek sevkiyata hazır hale getirileceği aktarıldı.

“Sıfır atık ve döngüsel ekonomiye katkı” vurgusu

Proje tanıtım dosyasında, tesisin sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda faaliyet göstereceği ifade edildi. Atıkların bertaraf edilmesi yerine ikincil hammaddeye dönüştürülerek yeniden üretim süreçlerine kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi. Proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerin, doğal kaynakların korunmasına, atık miktarının azaltılmasına ve sürdürülebilir atık yönetimine katkı sağlayacağı ifade edildi.