Son Mühür- ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osmanda büyük bir ayrılık yaşanmış, başrol oyuncusu Burak Özçivit’in projeden çıkması dizi gündemini sarsmıştı.

Ünlü oyuncunun bölüm başı 4 milyon TL talep ettiği, bu nedenle yapımcıyla arasında kriz çıktığı iddia edilmişti. Yapım ekibinin Özçivit’in yerine Mert Yazıcıoğlu ile anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Özçivit sessizliğini bozmuştu

Ayrılık sonrası ünlü ismin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, Özçivit geçtiğimiz günlerde görüntülenmiş ve bir provadan çıktığını söyleyerek dikkat çekmişti. Bu açıklama, yeni bir proje hazırlığında olduğu yorumlarına yol açmıştı.

Tek kişilik tiyatro oyunu

Edinilen bilgilere göre, Burak Özçivit’in “sürpriz proje” olarak anılan çalışması netlik kazandı. Ünlü oyuncu, uzun süredir üzerinde çalıştığı tek kişilik tiyatro oyunu “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Projenin hem duygu hem de teknik anlamda yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiği öğrenildi.

Oyun ekibi ve yaratıcı kadro

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; oyunun yönetmen koltuğunda Çağrı Şensoy oturuyor. Tek kişilik oyunun metni ise sektörün usta kalemlerinden Levent Tülek tarafından yazıldı. Özçivit’in sahne performansı için özel bir çalışma programı yürüttüğü ifade edildi.

Oki karakteriyle yeni bir imaj

Burak Özçivit, oyunda bir araba tamircisi olan Oki karakterine hayat verecek. Ünlü oyuncunun dizi projelerindeki imajının dışına çıkan bu karakter sayesinde farklı bir oyunculuk deneyimi sergileyeceği belirtiliyor.