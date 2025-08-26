Son Mühür- Bozdağ Film imzalı fenomen dizi “Kuruluş Osman”, yeni yayın döneminde 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yenilenen hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken yönetmeniyle dizinin yeni dönemi şimdiden merak uyandırdı.

Sete eylül başında çıkılacak

Yeni sezon çekimlerinin eylül ayı başında başlaması planlanıyor. Yönetmen koltuğunda bu kez deneyimli isim Bülent İşbilen oturacak.

Orhan Bey dönemine odaklanacak olan dizide tarihi olayların yanı sıra kadroda da önemli değişiklikler yaşanacak.

Mert Yazıcıoğlu Orhan Bey rolünde

Yeni sezonda en çok merak edilen karakterlerden Orhan Bey’i genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu canlandıracak. Yazıcıoğlu’nun diziye katılması, hem hikayeye hem de genç izleyici kitlesine yeni bir dinamizm kazandıracak.

Osman Bey’i Cihan Ünal canlandıracak

Dizinin merkezindeki Osman Bey karakteri için ise usta oyuncu Cihan Ünal ile anlaşmaya varıldı. Ünal’ın güçlü performansıyla tarihi karaktere farklı bir derinlik kazandırması bekleniyor.

Malhun Hatun rolünde Bennu Yıldırımlar

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; diziye katılan son isim usta oyuncu Bennu Yıldırımlar oldu. Malhun Hatun karakterine hayat verecek olan Yıldırımlar, yeni sezonda hikâyenin en güçlü kadın figürlerinden birini ekrana taşıyacak.