Son Mühür- Odatv’nin haberine göre, CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, festival programında yer alan iki ismi istemedi. AK Parti Aydın İl Teşkilatı’ndan gelen tepkilerin ardından, Aleyna Tilki ve Edis’in sahne alacağı konserlerin iptal edildiği ileri sürüldü.

Festivalin yeni isimleri belli oldu

Festivalin kadrosunda Ceza, Zeynep Bastık, Emircan İğrek, Sena Şener, Norm Ender ve Madrigal gibi ünlü isimler yer almaya devam ederken; programdan çıkarılan iki sanatçının yerine ATİ242 ve Buray sahneye eklendi.

Sosyal medyada tartışma yarattı

Sosyal medya kullanıcıları, festivalde yapılan son dakika değişikliğine farklı tepkiler gösterdi. Bazı kullanıcılar kararı “sansür” olarak değerlendirirken, bazıları ise belediyenin tercihine destek verdi.

Aydın Gençlik Festivali’nin, müzik ve eğlence dolu programıyla bölgedeki gençler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Programda yer alan sanatçılar ve sahne tarihleri önümüzdeki günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından resmen duyurulacak.