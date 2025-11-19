Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gelecek hafta kurultay heyecanı yaşayacak Cumhuriyet Halk Partisi’nde özellikle Parti Meclisi’ne İzmir üzerinden yer alacak isimler konusunda kulislerde önemli tartışmaların yaşanabileceği öğrenildi.

Yücel ve Bakan ismi veto yiyebilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ilk seçildiği kurultayda İzmir’den Parti Meclisi’ne ve MYK’ya dahil olan iki isim olan Murat Bakan ve Deniz Yücel’in önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek kurultayda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da girişimleriyle PM ve MYK dışına çıkabileceği öğrenilirken, özellikle yeni dönemde yeni isimlerin siyaset sahnesine İzmir’den dahil olabileceği öne sürüldü.

Cemil Tugay'a yakın isimlerden PM hamlesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yakınlığıyla bilinen Cenk Erdöl’ün PM ve MYK talebiyle kurultayda çalışma yürütebileceği iddia edilirken, aynı zamanda Büyükşehir ekibinin İzmir Milletvekili Ednan Arslan ismine de sıcak bakabilecekleri belirtildi.

Şenol Aslanoğlu geri mi dönüyor?

Öte yandan, CHP İzmir’in önceki dönem il Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da Parti Meclisi üyeliği için ekibiyle birlikte çalışma yürütebileceği aktarılırken, kulislerden edinilen bilgilere göre CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın da kurultay sürecine İzmir üzerinden müdahil olabileceği iddia edildi.