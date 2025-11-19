Son Mühür / Erkan Doğan - Bornova Belediyesi hizmet binasında arşiv birimindeki tadilat nedeniyle belediyenin resmi evrakları tuvaletlerde depolanmaya başlandı. Evrakların tuvalette ıslanma ve çalınma riskine açık olması tepki çekerken, belediye yetkilileri, “Tadilat bitince tuvaletteki evraklar arşive taşınacak” savunmasını yaptı.

Resmi evrakların üzerinde tuvalet kağıtları…

Bornova Belediyesi Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır Ek Hizmet Binasındaki skandal Son Mühür tarafından fotoğraflandı. Tuvalette zeminden duvara kadar istiflenen dosyalar arasında imar, evlendirme dairesi, planlama müdürlüklerine ait evraklar olduğu görüldü. Bornova Belediyesi yetkilileri, tuvaletin arşiv olarak kullanılmasına gerekçe olarak, “Arşiv tadilatta, tadilatın bitmesini bekliyoruz” açıklamasını yaparken, resmi evrakların üzerine tuvalet kağıtlarının ve sıvı sabunların konulduğu gözden kaçmadı. Altıncı kattaki tuvaletin neredeyse yarısını kaplayan dosyalar nedeniyle, tuvaletin önemli bir bölümü de kullanılamaz hale geldi. Bornova Belediyesi AK Parti Grubu üyeleri, dosyalarda kişisel verilerin olduğunu belirterek, “Bornova Belediyesi’nin yaptığı uygulama kabul edilemez. Bu dosyalar sadece görevli kişilerin girebileceği odalarda saklanmalı” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Dosyalar geçici olarak tuvalete kondu!

Skandal görüntü hakkında Son Mühür’e açıklama yapan Bornova Belediyesi yetkilileri, “Arşiv alanında başlayan tadilat nedeniyle dosyalar geçici olarak çeşitli yerlere konmak zorunda kalınmıştır. Tadilatın tamamlanmasını bekliyoruz” dedi. Belediye yetkilileri, arşiv bölümündeki tadilatın ne zaman biteceği konusunda ise net bir açıklama yapmadı.