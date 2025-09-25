CHP'nin 38. Kurultayı ile ilgili olarak gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Hatip Karaaslan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yüklendi. Ağbaba'nın kurultaya şaibe karıştırıldığı gerekçesiyle dava açıp kamuoyunda tartışmalı hale getiren partililere yönelik sözlerine, Karaaslan'ın verdiği yanıt ise gündem oldu.

"Namussuz kime denir ben size söyleyeyim!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ve Veli Ağbaba'yı hedef alan Karaaslan, "Ben Hatip Karaaslan, Veli Ağababa’nın ülke ve parti kamuoyuna karşı NAMUSSUZ olarak tarif ettiği ve hedef gösterdiği CHP kurultay delegelerinden biriyim. Sayın Veli Ağababa, NAMUSSUZ kime denir ben size söyleyeyim;

1-)Belediye Başkanlığı adayılığı karşılığında aldığı rüşvet parasının bir kısmı olan 250 bin DOLARI mecliste unutan adam kılığında gezen ŞEREFSİZLERE, NAMUSSUZ denir.

2-)Grup s... partileri yapanlara NAMUSSUZ , namussuzlara yoldaşlık yapanlara ise katmerli NAMUSSUZ denir.

3-)CHP kurultayında delegelere oylarını değiştirmeleri için para gönderenlere NAMUSSUZ denir.

4-)Adamlarını, belediyelere göstermelik Belediye Başkanı yaparak , belediyelere çökenlere, akrabalarını belediyelere dolduranlara NAMUSSUZ, ŞEREFSİZ ve ALÇAK denir." ifadelerini kullandı.

"Dava açmak mı namussuzluk, yoksa saydıklarım mı?"

Karaaslan paylaşımının devamında ise, "Sayın Veli Ağababa, Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi kirlilikten arınsın, yolsuzluklar ve şaibeler ortaya çıksın, Ali-Veli bir olup Özgürce partinin hakkını hukukunu yiyemesin diyerek o davaları açtık. Dava açmak mı namussuzluk , yoksa saydıklarım mı ? Cevap ver ulen VELİ AKBABA" dedi.