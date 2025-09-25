Son Mühür- Genel-İş 10 No’lu Şube, Karşıyaka Belediyesi'nin işçilere daha önce verdiği ödeme sözünü yerine getirmemesi üzerine geçtiğimiz günlerde süresiz iş bırakma kararı aldı. Kent AŞ ve Personel AŞ’de çalışan yaklaşık 1800 işçi, başta çöp toplama olmak üzere birçok hizmeti durdurdu.

İlçe genelinde kısa sürede çöp yığınları oluştu, vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi.

TUGAY SAHAYA İNDİ

Krizin büyümesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, büyükşehir ekiplerini Karşıyaka’ya yönlendirerek çöplerin toplanmasını sağladı. Daha sonra Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile görüşmek üzere belediye hizmet binasına giden Tugay, çıkışta sendikalı işçilerin “grev kırıcılığı” suçlamasıyla protestosuna maruz kaldı.

UZLAŞI SAĞLANDI, İŞÇİLER İŞBAŞI YAPTI

Sendika ile belediye arasında yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşı sağlandı. Sendikanın çağrısıyla işçiler işbaşı yaptı. Akşam vardiyasında görev alan ekipler çöp toplamaya başlarken, Karşıyaka genelinde oluşan çöp yığınlarının kısa sürede temizleneceği belirtildi.

ÜNSAL: “SEFERBERLİK BAŞLATTIK”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, uzlaşının ardından yaptığı açıklamada, ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Önceki dönemden günümüze gelen zorlu bir ekonomik süreç yaşıyoruz. Bunun sonucu olarak zaman zaman işçi eylemleriyle karşılaşabiliyoruz. Üç gündür süren son eylem, yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşıyla sonuçlandı. İşçi arkadaşlarımız şu an itibariyle görev yerlerindeler. Hem kendi araç ve ekipmanlarımızla hem de duyarlı iş insanlarının destekleriyle en kısa sürede çöpleri kaldıracağız. Bu konuda büyük bir seferberlik başlattık. Karşıyaka hepimizin! Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ediyorum.”

ÇÖPLER KISA SÜREDE TEMİZLENECEK

Karşıyaka Belediyesi ekipleri, işçilerin işbaşı yapmasının ardından ilçede yoğun bir temizlik çalışmasına başladı. Belediye, birkaç gün içinde tüm çöplerin toplanarak ilçenin eski düzenine kavuşacağını duyurdu.