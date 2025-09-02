Manisa'nın Demirci ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Olay, bölge halkını yasa boğdu.

Demirci-Salihli karayolunda korkunç çarpışma

Kaza, Demirci-Salihli karayolu üzerinde, Yeşildere mevkiinde meydana geldi. Mustafa Vurucu yönetimindeki 45 ALD 361 plakalı otomobil ile Yusuf Duman'ın kullandığı 45 ADP 573 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri alev aldı ve olay yerinde büyük bir facia yaşandı.

Can kayıpları ve yaralılar

Korkunç kazada sürücü Yusuf Duman ve araçta bulunan yolcu Süleyman Bilgin, çarpışma sonrası çıkan yangın nedeniyle olay yerinde hayatlarını kaybetti. Diğer araçta yolcu olarak bulunan Ali Balcı da ne yazık ki kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Mustafa Vurucu ile diğer yolcu Harun Duman ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri ve soruşturma

Kazanın ardından olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşayarak sinir krizi geçirdi. Yakınlarına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Kaza nedeniyle Demirci-Salihli karayolunun 10. kilometresinde trafik akışı bir süreliğine durduruldu. Jandarma ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme ve kaza tespit çalışmalarını sürdürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.