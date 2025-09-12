Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in merkez ilçelerinden Konak Belediyesi, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 yarı final karşılaşması için dev ekran kurma kararı aldı. Polonya'yı eleyerek yarı finale yükselen "12 Dev Adam"ın Yunanistan'la oynayacağı kritik maç, tüm Konaklıları bir araya getirecek. Maç heyecanı, Güzelyalı Denizatı Parkı'nda kurulacak olan dev ekranla ortak bir coşkuya dönüşecek.

Final yolunda kritik randevu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, turnuvada sergilediği başarılı performansla basketbolseverlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Çeyrek finalde Polonya'yı 91-77'lik skorla mağlup ederek yarı finale adını yazdıran Milliler, bu akşam saat 21.00'de başlayacak maçta finale çıkmak için mücadele verecek. Konak Belediyesi, bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen vatandaşlar için özel bir etkinlik düzenliyor. Güzelyalı Denizatı Parkı'nda kurulacak olan dev ekran, maçı izlemeye gelenlere stat atmosferini yaşatmayı hedefliyor.

Başkan Mutlu'dan milli takıma destek çağrısı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm ilçe sakinlerini bu heyecana ortak olmaya davet etti. Başkan Mutlu, yaptığı açıklamada, "Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda tarih yazmaya devam eden A Milli Takımımız, bu akşam final yolunda kritik bir maça çıkıyor. Tüm komşularımızı Güzelyalı Denizatı Parkı'nda dev ekranda yayınlayacağımız yarı final maçını hep birlikte izlemeye, bu heyecanı beraber yaşamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Milli takımın turnuva boyunca gösterdiği üstün performanstan gurur duyduklarını belirten Başkan Mutlu, "12 Dev Adam'a yürekten başarılar diliyorum. Onların mücadelesi, tüm ülkemize umut ve coşku veriyor" dedi. Bu organizasyonla Konak Belediyesi, sadece sportif bir etkinliği desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda toplumda birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmeyi de amaçlıyor. Basketbolseverlerin bu özel maça yoğun ilgi göstermesi beklenirken, parkta büyük bir kalabalığın toplanması öngörülüyor.