Son Mühür- Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, yıllar önce final yapmasına rağmen karakterleriyle hafızalardaki yerini koruyor. Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca gibi isimlerle ekrana gelen dizinin unutulmaz karakterlerinden “Memati”yi canlandıran Gürkan Uygun’un yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Efsane karakter Memati

2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi, kısa sürede reyting listelerini altüst etmiş ve milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamıştı. Dizide sert mizacı, unutulmaz replikleri ve tavırlarıyla öne çıkan “Memati Baş” karakteri ise Gürkan Uygun’un oyunculuğuyla fenomen haline gelmişti.

Yıllar sonra yeni kare

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Gürkan Uygun, bu kez fındık bahçesinde çekilen bir fotoğrafıyla ortaya çıktı. Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından ünlü isme kısa sürede binlerce yorum geldi.

Sosyal medyada yorum yağdı

Uygun’un yeni görüntüsünü gören hayranları, “Yıllar acımıyor”, “Özledik be usta”, “Yaşlanmış ama hala karizmatik” gibi yorumlarla duygu ve düşüncelerini dile getirdi.