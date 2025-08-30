Son Mühür- Etimesgut Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkulu bir konser etkinliğiyle kutladı. Türk Beyleri Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlik, sevilen müzik grupları Heybensena ve Manifest’in sahne performanslarıyla renkli anlara sahne oldu.

Konserde bayraklar dalgalandı

Kutlamalara katılan vatandaşlar, Türk Beyleri Kent Meydanı’nı doldurdu. Heybensena ve Manifest’in seslendirdiği parçaları hep bir ağızdan söyleyen katılımcılar, Zafer Bayramı ruhuna uygun olarak coşkulu bir gece yaşadı. Konser boyunca meydanda bayraklar dalgalandı, vatandaşların alkış ve tezahüratları geceye damga vurdu.

Başkan Beşikcioğlu sahneye çıktı

Etkinliğe katılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, konser alanında vatandaşlarla buluştu. Başkan Beşikcioğlu, sahneye çıkarak Manifest grubu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu anlar konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Sanatçılara teşekkür plaket takdimi

Konser sonunda sahne alan sanatçılara teşekkür plaketleri takdim edildi. Başkan Beşikcioğlu, plaket töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“İnanılmaz güzel sanatçılarımızla inanılmaz güzel insanların olduğu bir gece! Manifest grubu ücretsiz konser vermiyor ama sadece Etimesgut’a mahsus bu konseri yaptılar. Hepinizin huzurunda onlara teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!”