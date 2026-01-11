Trabzonspor camiasını sarsan saldırı haberi gece saatlerinde geldi. Milliyetçi Trabzonsporlular Derneği Genel Başkanı Kürşat Mete, İstanbul'da kimliği belirsiz kişilerin organize saldırısına uğradı. Sırtından bıçaklandığı öğrenilen Kürşat Mete, yoğun kan kaybıyla acil hastaneye kaldırıldı.

10 Ocak 2026 tarihinde gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda yaklaşık 10 kişilik bir grubun hem silah hem bıçak kullandığı iddia ediliyor. Arkasından bıçaklanan Kürşat Mete olay yerinde ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mete'yi Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayati tehlikesi kontrol altına alındı

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Kürşat Mete'nin hayati tehlikesi kontrol altına alındı ancak tedbir amaçlı müşahede altında tutulmaya devam ediyor. Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada tedavinin sürdüğü belirtilirken, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı net şekilde ifade edildi.

Saldırganlar aranıyor

Emniyet güçleri saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. Faillerin henüz yakalanamadığı öğrenildi.

Dikkat çeken detay: Minguzzi ailesini ziyaret etmişti

Saldırıya uğrayan Kürşat Mete'nin İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini sadece iki gün önce ziyaret ettiği ortaya çıktı. Bu detay olayın arka planına ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Olay Trabzonspor camiasında ve spor kamuoyunda büyük endişe yaratırken, güvenlik tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.