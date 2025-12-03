Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - TTI İzmir – 19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliğiyle Fuar İzmir’de düzenlendi. 3–5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon, turizm sektörünü uluslararası ölçekte aynı çatı altında buluşturdu.

Fuarın vizyon partnerliğini üstlenen BookingAgora öncülüğünde; 39’u havayolu, 37’si otelcilik alanında olmak üzere toplam 88 küresel marka, B 116 Hall’de yerini aldı. Havayolları, oteller, seyahat teknolojileri, acenteler, GSA firmaları ve araç kiralama şirketleri, İzmir’de yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

50’yi aşkın ülkeden güçlü katılım

Türkiye’nin önde gelen B2B turizm platformlarından biri olan BookingAgora, 50’nin üzerinde ülkeden sektör temsilcisini TTI İzmir’de bir araya getirdi. Fuarda, uluslararası turizm ağlarıyla doğrudan temas kurulurken, bölgesel ve küresel iş birliklerinin temelleri atıldı.

“Turizm birlikte büyür”

BookingAgora Kurucu Ortağı Kadri Ciga, TTI İzmir’in yalnızca Türkiye için değil bölge turizmi açısından da önemli bir buluşma noktası olduğunu vurguladı. Ciga, turizmin bireysel değil kolektif bir anlayışla gelişebileceğini belirterek, BookingAgora’nın teknoloji ve uluslararası ağıyla Türk turizminin dünya sahnesindeki görünürlüğüne katkı sunmayı hedeflediğini ifade etti.

“Bu ağ sürdürülebilir büyümeye güç katacak”

BookingAgora Kurucu Ortağı Murat Kahraman ise İzmir’in turizm potansiyeline dikkat çekerek, TTI İzmir’in uluslararası etki alanını her yıl daha da genişlettiğini dile getirdi. Kahraman, fuarda yer alan 88 markanın sektör profesyonelleri arasında yeni iş birliklerinin önünü açacağını ve Türkiye’nin turizm tanıtımına somut katkı sunacağını belirtti. Katılımcı firmalara ve organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

B 116 Hall’de küresel vitrin

TTI İzmir kapsamında B 116 Hall’de; havayollarından küresel otel zincirlerine, turizm ofislerinden seyahat teknoloji firmalarına kadar geniş bir katılımcı profili yer aldı. Fuarda, Akdeniz’den Orta Doğu’ya, Avrupa’dan Asya’ya uzanan çok sayıda marka, sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurdu.

Uluslararası iş birlikleri için güçlü zemin

TTI İzmir, sektör temsilcilerine yalnızca tanıtım değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme, yeni pazar olanakları ve uzun vadeli iş birlikleri için güçlü bir platform sundu. Fuar boyunca gerçekleştirilen görüşmeler, Türk turizminin küresel ağlarla daha derin entegrasyonuna katkı sağladı.