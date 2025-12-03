Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, önemli bir sakatlık haberiyle sarsıldı.

Yeşil-kırmızılıların 22 yaşındaki genç oyun kurucusu Ege Özçelik, antrenmanda yaşanan ikili mücadelede yüzüne aldığı sert darbe nedeniyle sakatlandı. Kontrollerin ardından Özçelik’in burnunda parçalı kırık tespit edildi.

Genç oyuncu ameliyata alındı

Sakatlığın ardından hemen operasyona alınan Özçelik’in, başarılı geçen ameliyat sonrası bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Doktorların tedavi sürecine ilişkin net bir dönüş tarihi vermediği, oyuncunun iyileşme sürecinin yakından takip edileceği belirtildi.

Beşiktaş maçı öncesi büyük kayıp

Milli maç arası sonrası pazar günü evinde namağlup lider Beşiktaş ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Karşıyaka’da Ege Özçelik’in yokluğu teknik ekibin planlarını zorlaştırdı.

Ligde kötü gidişe son vermek isteyen İzmir temsilcisi, bu önemli mücadele için hazırlıklarını sürdürürken kadro eksikleri dikkat çekiyor.

Samet Geyik de ameliyat olmuştu

Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlık sıkıntıları bununla da sınırlı değil. Takımın tecrübeli ismi Samet Geyik de kısa süre önce apandisit ameliyatı geçirmiş ve takımdan bir süre uzak kalmıştı.

Üst üste yaşanan bu talihsizlikler, düşme hattından çıkmak isteyen Karşıyaka’da moralleri bozdu.

Karşıyaka kötü seriyi bitirmek istiyor

Hem sakatlıklar hem de ligdeki zorlu fikstür nedeniyle zor günler yaşayan Karşıyaka, Beşiktaş maçını kırılma anı olarak görüyor.

Takım, taraftarı önünde sahaya çıkacağı mücadelede hem moral bulmayı hem de küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.