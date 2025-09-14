İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkacak olan Küresel Sumud Filosu'ndan milletvekillerinin isimlerinin çıkarılması, büyük bir tepkiye yol açtı. Filoya Tunus'tan katılmak için bekleyen Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, alınan bu kararın hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek, "Gazze'ye bir bombanın daha az düşmesine, bir annenin kucağındaki bebeğine bir lokma yiyecek ulaştırılmasına vesile olacaksa bizim canlarımızın hiçbir kıymeti yoktur" dedi.

Denizli vekili filo için Tunus'taydı

İsrail ablukasına karşı dayanışma ve insani yardım amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkacak olan Küresel Sumud Filosu'na Tunus'tan katılmayı planlayan Milletvekili Sema Silkin Ün, yaklaşık 15 gündür yola çıkmayı bekliyordu. Tunus'taki eğitimlerini tamamlayan Ün, filoya katılacağı tekneye yerleşmek üzere Sidi Bu Said Limanı'na geçti. Ancak son dakikada gelen bir kararla, Milletvekili Ün ve diğer tüm milletvekillerinin isimleri, filoyla hareket edecekler listesinden çıkarıldı.

Engellemeye anlam verilemiyor

Milletvekili Ün, karara olan tepkisini dile getirirken, bu engellemenin mantıklı bir gerekçeye dayanmadığını vurguladı. "Günlerdir sizlere kutlu bir haber vermek, ‘Gazze için yola çıktık’ demek için sabırsızlıkla bekliyorduk" diyen Ün, yaşanan durumu "anlam veremediğimiz bir biçimde" olarak nitelendirdi. Kimsenin kendilerine bu kararın neden alındığına dair net bir açıklama yapmadığını belirten Ün, ortada kendilerinin gemilere binmesine engel olan bir irade olduğunu ancak gerekçenin gizlendiğini söyledi.

"Şayet bu engelleme, İsrail'in olası saldırıları öngörülerek yapılıyorsa, herkes bilsin ki bizim canımız, o gemilerdeki diğer yüzlerce gönüllünün canından daha değerli değildir" ifadelerini kullanan Milletvekili Ün, dini, dili, milleti ne olursa olsun Gazze'ye ulaşmaya çalışan herkesin aynı hedefi paylaştığını belirtti. Ün, son olarak bu engellemeyi yapanlara seslenerek, "Bunu yapmayın" şeklinde çağrıda bulundu. Milletvekili Ün, filoya katılabilmek için girişimlerinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.