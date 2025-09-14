Denizli'nin Çal ilçesinde düğün konvoyunda gerçekleşen sorumsuz bir sollama, iki otomobilin çarpışmasına neden oldu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda ciddi maddi hasar oluştu. Kaza, düğün sevincinin yaşandığı bir günde endişe yaratırken, sürücülerin trafik kurallarına uymasının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Kazanın detayları

Kaza, Çal'a bağlı İsabey Mahallesi yakınlarında, Denizli yolu üzerindeki Bekir Boğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir düğün konvoyuna dahil olan araçlardan biri, önündeki otomobili sollamak isterken kaza yaptı. Olay anında Mustafa E.'nin kullandığı 20 ACJ 667 plakalı otomobil, Yazır Mahallesi yönüne dönmek için yavaşlarken, konvoydaki bir diğer araç olan Selami G. yönetimindeki 20 BCU 81 plakalı otomobil, tehlikeli bir şekilde sollamaya çıktı. Bu dikkatsiz manevra sonucunda iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 20 ACJ 667 plakalı otomobil, yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Kazanın görgü tanıkları, çarpışmanın sesiyle büyük bir panik yaşadıklarını ve durumun ciddiyetinin yüksek olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Yetkililer harekete geçti

Kazanın hemen ardından bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, kazaya karışan araçlardaki sürücü ve yolcuların sağlık durumlarını kontrol etti ve herhangi bir yaralanma tespit etmedi. Maddi hasar oluşan araçlar, olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın oluş şekli ve kusur oranlarıyla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.