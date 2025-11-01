İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da tüketici fiyatları 2025 Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,31 yükseldi. Yıllık artış ise yüzde 40,84 seviyesinde gerçekleşti. Önceki ay yıllık artış yüzde 40,75 olarak kaydedilmişti.

Giyim ve ayakkabıda rekor artış

İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ne göre, Ekim ayında en yüksek fiyat artışı Giyim ve Ayakkabı grubunda yaşandı. Bu harcama grubunda fiyatlar aylık bazda yüzde 17,26 arttı. Ardından, Haberleşme harcamalarında yüzde 5,42, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yüzde 4,05 ve Lokanta ve Oteller harcamalarında yüzde 3,97 artış izlendi.

Diğer harcama gruplarında artışlar

Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda yüzde 2,38, Çeşitli Mal ve Hizmetler grubunda yüzde 2,33, Konut harcamalarında yüzde 2,21 ve Ev Eşyası grubunda yüzde 2,02 artış gerçekleşti. Eğlence ve Kültür harcamalarında yüzde 1,39, Ulaştırma harcamalarında ise yüzde 0,61 artış gözlendi. Eğitim ve Sağlık harcamalarında ise fiyat değişimi kaydedilmedi.

Fiyat artışlarını etkileyen faktörler

İTO açıklamasında, Ekim ayında fiyatları yükselten unsurlar arasında kış sezonu ürünlerinin piyasaya girmesiyle Giyim ve Ayakkabı grubunda yaşanan artışlar, bazı haberleşme hizmetleri ve ürünlerindeki fiyat değişimleri, gıda ürünlerinde mevsimsel etkiler ile Lokanta ve Oteller harcamalarındaki piyasa koşullarına bağlı artışların etkili olduğu belirtildi.

Öne çıkan sektörler

Ekim ayında en dikkat çeken fiyat artışı, yüzde 17,26 ile Giyim ve Ayakkabı grubunda gerçekleşti. Bu yükseliş, İstanbul’da tüketici harcamalarını en çok etkileyen kalem olarak öne çıktı.