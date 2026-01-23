Dünyadaki askeri güç dengelerini mercek altına alan Global Firepower, 2025 yılına ilişkin “dünyanın en güçlü orduları” sıralamasını yayımladı. Çok sayıda nicel ve nitel kriterin esas alındığı çalışmada, ülkelerin askeri kapasitesi ve savunma alanındaki konumları yeniden değerlendirildi.

Çok kriterli değerlendirme yapıldı

Global Firepower endeksinde; aktif ve yedek personel sayısı, kara-hava-deniz unsurları, teknoloji düzeyi, lojistik altyapı, savunma bütçesi ve operasyonel yetenekler gibi başlıklar dikkate alındı. Elde edilen veriler doğrultusunda ülkelerin küresel askeri güç sıralaması belirlendi.

ABD liderliğini sürdürdü

Listenin zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. ABD’yi sırasıyla Rusya ve Çin izledi. Hindistan dördüncü sırada konumlanırken, Güney Kore beşinci oldu. Fransa, Japonya ve Birleşik Krallık da ilk 10 içinde bulunan ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye 9’uncu sırada yer aldı

Türkiye, Global Firepower sıralamasında 9’uncu sıraya yerleşerek ilk 10’daki konumunu korudu. Askeri personel kapasitesi, savunma sanayindeki yatırımlar, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin etkinliği ile operasyonel kabiliyetler Türkiye’nin üst sıralarda yer almasını sağlayan unsurlar arasında gösterildi. Türkiye’nin ardından 10’uncu sırada İtalya yer aldı.

Orta sıralarda öne çıkan ülkeler

Sıralamanın devamında Brezilya, Almanya, Endonezya, Pakistan ve İsrail dikkat çeken ülkeler oldu. İran, Avustralya, İspanya, Mısır ve Ukrayna ise ilk 20 içerisinde yer aldı.

Savunma yatırımları belirleyici rol oynuyor

Uzman değerlendirmelerine göre Global Firepower listesi, ülkelerin mevcut askeri güçlerinin yanı sıra savunma sanayine yapılan yatırımların ve teknolojik gelişmelerin küresel askeri dengeler üzerindeki etkisini de ortaya koyuyor. Artan bölgesel gerilimler nedeniyle sıralama, uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

Dünyanın en güçlü 20 ordusu

Amerika Birleşik Devletleri Rusya Çin Hindistan Güney Kore Fransa Japonya Birleşik Krallık Türkiye İtalya Brezilya Almanya Endonezya Pakistan İsrail İran Avustralya İspanya Mısır Ukrayna