Kürek sporunun olimpiyatlardaki temsil gücünü artırma potansiyelinin yanı sıra, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı bir yaşama teşvik ettiğini belirten Polat, bu branşın ülkemiz için yeni bir diplomasi dili olacağını ifade etti.

"Türkiye'nin Yeni Diplomasisi Olacak"

Son beş yılda su sporlarına yönelik 26 farklı girişim başlattığını belirten Ömer Sefa Polat, kürek sporunun sadece sportif bir faaliyet değil, aynı zamanda uluslararası iletişim ve tanıtım açısından da önemli bir misyon üstlenebileceğini vurguladı. Polat, "Kürek sporu, Türkiye’nin yeni diplomasi dili olacak. Bu branş, hem gençlerimize yeni ufuklar açacak hem de ülkemizin dünyadaki imajına katkı sağlayacak" dedi. Polat, bu vizyonla hareket ettiklerini ve kürek yarışmaları ile uluslararası organizasyonların ülkeler arasında dostluk köprüleri kurabilecek güçlü bir enstrüman olduğunu dile getirdi.

Hedef Kurumsal Destekle Dünya Başarısı

Avrupa ve Amerika'da uzun yıllardır yaygın olan kürek sporunun Türkiye'de de giderek daha fazla ilgi gördüğünü belirten Polat, ülkemizin su sporları potansiyelinin henüz tam olarak değerlendirilemediğini ifade etti. Uzman isim, doğru yatırımlar ve kurumsal desteklerin artması halinde bu alanda kısa sürede dünya çapında büyük başarıların elde edilebileceğini kaydetti.