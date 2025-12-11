İzmir'de kurumlar arası ziyaret trafiği sürmeye devam ediyor. Bugün bir ziyaret de Basın İlan Kurumu İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğmez tarafından gerçekleştirildi. Basın İlan Kurumu İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğmez, DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili detaylar, ziyaretin ardından sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldı.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Basın İlan Kurumu İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğmez, DSİ 2. Bölge Müdürümüz Hüseyin Koray Bilgi'yi makamında ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.

Başeğmez'den teşekkür!

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi'ye teşekkür paylaşımında bulunan Başeğmez ise, "Değerli Bölge Müdürümüze nazik ev sahipliği için şahsım ve Kurumumuz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.