Karşıyaka'nın yaklaşık 30 yıldır beklediği stat projesinde peş peşe gelen olumlu gelişmeler, hem camiada hem kentte büyük bir heyecan yarattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ekim ayında onayladığı protokolün ardından arazi, yapım sürecini üstlenmek isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.

Başkan Cemil Tugay, ihaleye önümüzdeki aylarda çıkılacağını ve yeni stadın 3 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Yeni stat için bütçe ayrıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 bütçesinde proje için ilk etapta 212 milyon TL kaynak tahsis etti. Belediye Meclisi, stat ismi konusunda Karşıyaka taraftarının yıllardır dile getirdiği talebi yerine getirerek tesisin adını “Zübeyde Hanım Stadyumu” olarak belirledi.

Türkiye’de bir ilk: Bir stadyuma kadın ismi

Atatürk’ün Karşıyaka’daki kabri bulunan annesi Zübeyde Hanım’ın adının statta yaşatılacak olması Türkiye'de de bir ilke işaret ediyor. İlk kez bir stadyuma bir kadın ismi verilecek.

Proje mimarı göreve geri döndü

Stat projesinin yeniden itiraz sürecine takılmaması için çalışmalar, ilk projeyi hazırlayan mimar Bahadır Kul ile yürütülüyor.

2014’te çizdiği tasarımı 2017’de güncelleyen Kul, yeni sürecin başlamasıyla birlikte projeyi tekrar masaya yatırdı.

Kul, sosyal medya hesabından Karşıyakalıları heyecanlandıran şu mesajı paylaştı: “Karşıyaka Stadyumu projesi aradan geçen 8 yılın ardından yine masamızda.

Edindiğimiz onca deneyim ve bilgi ile tasarımı güncelliyoruz. Sürdürülebilir, yaşayan bir stadyum tasarlamak önceliğimiz. Karşıyaka taraftarı bunu fazlasıyla hak ediyor.”

Projenin yalnızca maç günlerinde değil, yıl boyunca gelir üreten modern bir yaşam alanına dönüşmesi için ek planlamalar yapıldığı öğrenildi.

30 yıllık hayalin tarihçesi

Karşıyaka’nın yeni stat arayışı, 1990’lı yıllardan bu yana çeşitli planlar ve araziler üzerinden şekillendi.

Örnekköy ve Çiğli seçeneklerinin değerlendirilmesinin ardından tesisin, eski İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri’nin bulunduğu araziye yapılmasına karar verilmişti. TOKİ tarafından 2014 ve 2017’de gerçekleştirilen iki ayrı ihale, açılan davalar nedeniyle iptal edilmişti.

Davaların sonuçlanmasının ardından, arazi üzerindeki hukuki engeller ve imar prosedürleri tek tek aşılmış olsa da stat alanı 10 yıldır beklemekteydi.

Bu süreçte Karşıyaka'nın çağdaşı iki önemli tesis tamamlanarak hizmete açıldı:

Gürsel Aksel Stadı (Göztepe) – yaklaşık 6 yıl önce

Alsancak Mustafa Denizli Stadı – 4 yıl önce

İZVAK: “Bu stat tüm İzmir’in projesi”

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), sürecin en başından beri takip ettiği proje için kurumsal bir değerlendirme raporu yayımladı.

Raporda, yeni Karşıyaka Stadyumu’nun yalnızca kulüp için değil, İzmir’in spor kültürü açısından da kritik bir yatırım olduğu vurgulandı.

Karşıyaka sahada yoğun fikstüre giriyor

3. Lig 4. Grup’ta zirve yarışından 4 puan uzaklaşan Karşıyaka, devre arasına kadar 10 gün içinde 3 maç oynayacak.

Federasyonun bahis soruşturması nedeniyle ertelenen fikstürün sıkışması, kalan haftaların yoğun bir tempoda tamamlanmasına neden oldu.

Kaf-Kaf’ın devreye kadar programı şöyle:

14 Aralık Cumartesi: Bornova 1877 (İzmir)

17 Aralık Çarşamba: Söke 1970 SK (Deplasman)

22 Aralık Pazartesi: Tire 2021 FK (İzmir)