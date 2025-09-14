Urla'dan yola çıkan gemi, ilk durağı olan Foça'ya kürek ve rüzgar gücüyle ulaştı. Bu proje, hem antik dönemin yaşamını anlamayı hem de zengin deniz arkeolojisi mirasını tanıtmayı hedefliyor.

Çivisiz Gemiyle Tarihi Yeniden Canlandırıyorlar

Daha önce Phokaialılar'ın kullandığı 50 kürekli 'Kybele' isimli antik gemiyi inşa ederek Foça'dan Marsilya'ya kadar ulaşan dernek üyeleri, bu kez Fenike uygarlığının 'at başı figürlü' gemisini yeniden canlandırdı. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında bulunan Uluburun batığı model alınarak yapılan Hippoi, çivi kullanılmadan yalnızca ahşap zıvanalar ve tahta çivilerle birleştirilerek inşa edildi.

Dernek Başkanı Mualla Erkurt, amaçlarının Türkiye'nin zengin deniz arkeolojisini önce halka, ardından dünyaya tanıtmak olduğunu belirterek, "Bu yöntemleri deneyerek hem dönemin yaşamını anlamaya hem de aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Antik Dönem Seyir Teknikleri Test Ediliyor

Geminin kaptanlığını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Serim Paker, antik döneme ait seyir tekniklerini test ettiklerini söyledi. Paker, "Bu gemilerin seyirleri hakkında çok sayıda fikir var, ancak deneyen az. Biz, kürek dümenleri, dört köşe yelken ve manevra kabiliyetleri üzerine denemeler yapıyoruz. Rüzgar yönüne tabi seyirler olduğunu gördük. Uzun yol konusunda daha fazla test yapmamız gerekiyor" diye konuştu. Yaklaşık 15 kişilik bir ekibin dönüşümlü görev aldığı Hippoi'de, aynı anda 10 kişinin kürek çekebildiği belirtildi.

Rota Ege ve Çanakkale

Antik geminin, Foça'dan sonra rotasını Balıkesir'in Ayvalık ilçesine ve Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine çevireceği bildirildi. Hippoi, bu limanlara uğradıktan sonra çıkış noktası olan Urla'ya geri dönecek.