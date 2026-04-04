Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte mayıs ayında kısa bir mola vermek isteyen çalışanlar, gözlerini resmi makamlardan gelecek tatil açıklamalarına çevirdi. 2026 takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günleri hafta içine denk gelecek. Bu durum, milyonlarca kişide tatilin uzatılacağı ve 9 güne çıkarılacağı beklentisini oluşturdu.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı bu yıl mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. 26 Mayıs 2026 Salı günü Arefe günü olarak geçirilecek, bayram coşkusu ise çarşamba günü tam anlamıyla başlayacak.

2026 yılı Kurban Bayramı günleri sırasıyla şu şekilde olacak:

Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Takvime bakıldığında bayramın çarşamba, perşembe ve cuma günlerini kapsaması, gözleri hemen öncesindeki pazartesi gününe çevirdi. Eğer Kabine toplantısında alınacak bir kararla 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı (Arefe) günleri idari izin kapsamına alınırsa, Kurban Bayramı tatili hafta sonlarının da eklenmesiyle toplam 9 güne çıkacak. Ancak konuyla ilgili yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki haftalarda alınacak yeni bir kararla birlikte tatil süresi kesinleşecek.

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Tatil planlarını ve bilet alımlarını netleştirmek isteyen vatandaşlar geri sayıma çoktan başladı. 4 Nisan itibarıyla, 27 Mayıs'ta başlayacak olan Kurban Bayramı'na tam 53 gün kaldı. Zaman daraldıkça, 9 günlük tatil kararına dair beklentiler ve açıklamalar da artacak. Yeni bir idari izin kararı alındığı anda tüm detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.