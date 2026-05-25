Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karabağlar Belediyesi, geçen yıl başlattığı modern kurban satış ve kesim alanı projesini bu yıl daha da güçlendirerek ikinci kez vatandaşların hizmetine sundu.

Çevre temizliğini, halk sağlığını ve düzenli bir kent yaşamını ön planda tutan bu uygulama ile kurban kesim sürecinin baştan sona kontrollü bir şekilde ilerlemesi planlanıyor.

Uzundere Mahallesi 6100 Sokak’ta yer alan bölgeyi ziyaret eden Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, üretici ve satıcılarla bir araya gelerek çalışmaları bizzat inceledi.

Hazırlık aşamaları hakkında ekiplerden bilgi alan Kınay, tüm detayların hem vatandaşın hem de üreticinin huzuru için planlandığını vurguladı.

Kura çekimi şeffaflıkla yapıldı

Üreticilerin merakla beklediği yer tahsisleri, belediyenin şeffaf yönetim anlayışı kapsamında gerçekleşti. Süreç kapsamında 53 küçükbaş ve 41 büyükbaş başvurusu incelikle değerlendirildi.

Kura çekimi, tüm başvuru sahiplerinin gözü önünde, resmi görevlilerin katılımı ve kamera kaydıyla birlikte yapıldı.

Toplam 66 satış yerinin belirlendiği bölgede, çekiliş sonucunda 37 küçükbaş ve 29 büyükbaş için hak sahipleri belirlenmiş oldu.

Profesyonel ekipler sahada

Bu yıl kesim süreci çok daha organize ilerleyecek. Küçükbaş hayvanlar için 3, büyükbaş hayvanlar için ise 2 ayrı kesim yeri hazırlandı. Büyükbaş hayvanların kesim işlemleri ise profesyonel kasap ekipleri tarafından yapılacak.

Bayram süresince bölgede veteriner hekimlerden zabıta ekiplerine, sağlık personelinden temizlik görevlilerine kadar büyük bir ekip sahada olacak.

Ayrıca alanda; günde 3 kez tankerlerle su takviyesi yapılacak. Vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayabilmesi için duş, tuvalet, dinlenme alanı, kafeterya ve mescit gibi sosyal imkanlar da kullanıma açıldı.

Gübreler doğaya dönüyor

Belediye, kurban atıklarını da çevre dostu bir yöntemle yönetiyor. Alanda toplanan gübreler, bayram sonrasında özel bir ekiple toplanıp Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Bu atıklar, uygun işlemlerden geçirilerek park ve yeşil alanlarda gübre olarak tekrar değerlendirilecek.

"Her sene daha iyisini yapacağız"

Alanı inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Helil Kınay, "İlkini geçtiğimiz yıl hayata geçirmiştik. Bu yıl geçen seneye göre çok daha iyi bir hazırlık yaptık.

Her sene daha iyisini yapacağız. Amacımız hem üreticilerimizin hem de vatandaşlarımızın daha sağlıklı, düzenli ve güvenli bir ortamda bayram sürecini geçirmesi.

Kurban Bayramı’nın ruhuna yakışır şekilde dayanışma, huzur ve karşılıklı saygı içerisinde bir bayram geçirebilmemiz için hep birlikte sorumluluk almalıyız.

Kesimlerimizi kurallara uygun şekilde gerçekleştirelim. Karabağlar’da yaşayan her komşumuzun bu süreci gönül rahatlığıyla geçirmesi bizim için çok önemli. Tüm ekiplerimizle bayram süresince sahada olacağız." dedi.