Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan okul servisi denetimlerinde 192 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücülere toplam 19 bin 167 lira ceza kesilirken, 1 araç trafikten men edildi.

192 okul servisi denetlendi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, öğrencilerin güvenli taşınmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. 23 ekip ve 45 personelin katılımıyla yapılan “Okul Servisi Denetimi” kapsamında 192 okul servisi ve sürücüsü kontrol edildi.

Kurallara uymayanlara ceza

Denetimler sırasında kusurlu bulunan 2 araç ve sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 75. (Okul Taşıtı Teknik Eksikliği) ve 26. (Taşıma Kanunu) maddeleri uyarınca toplam 19 bin 167 lira idari para cezasıuygulandı. Ayrıca, bir araç trafikten men edildi.

Denetimler devam edecek

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli ulaşımı ve okul servislerinde standartların korunması için denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı. Ekiplerin, eğitim öğretim dönemi boyunca şehir merkezi ve ilçelerde eş zamanlı uygulamalara devam edeceği belirtildi.