Son Mühür - Ege tarım ekonomisinin kalbi bir kez daha Salihli’de atacak. 11-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek SAGREX 2025, üretici, yatırımcı ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek tarım ve hayvancılıkta yeni bir büyüme dönemi başlatacak.

Ege tarımının kalbi Salihli’de atacak

Salihli Tarım ve Hayvancılık Günleri (SAGREX 2025) için geri sayım başladı. Salihli Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Salihli Ticaret Borsası’nın katkılarıyla ve EFR Fuarcılık organizasyonuyla hayata geçirilen etkinlik, sadece bir fuar değil; bereketin bilgisini, emeğin vizyonuyla buluşturan büyük bir buluşma olacak.

Tarım ve hayvancılık sektörünün geleceğini şekillendirecek bu organizasyon, üreticiden yatırımcıya tüm paydaşlara yeni fırsatlar sunarak, bölgeyi tarımda yenilik ve gelişimin merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Başkan Nurlu: “Bu fuar stratejik bir adım”

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, SAGREX 2025’in Salihli için yalnızca bir etkinlik değil, stratejik bir kalkınma adımı olduğunu belirtti: “Salihli’nin tarım ve hayvancılık potansiyeli bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmamızın tesadüf olmadığını gösteriyor. SAGREX, Ege ve Türkiye ekonomisine sürdürülebilir büyüme kazandıracak güçlü bir ekonomik itici güç olacak.

Bu buluşma, yerel üretimin ve bölgesel ekonominin ulusal arenada güçlenmesi adına bilinçli bir adım.”Nurlu, fuarın şehre katacağı katma değerin büyük bir gurur kaynağı olduğunu da vurguladı.

“SAGREX büyümenin merkezi olacak”

Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, etkinliğin bölge ekonomisinde yeni bir büyüme dalgası yaratacağını söyledi: “SAGREX, tarımsal makine, ekipman ve hizmet üreticilerini çiftçilerle buluşturacak. Bu buluşma, üreticilerin yenilikçi çözümlerini doğrudan pazara taşımalarına olanak verecek.

Böylece, üretimden ticarete kadar sürdürülebilir bir büyüme yakalanacak. Tüm paydaşların kazanacağı güçlü iş birliklerinin temeli Salihli’de atılacak.”

Üretimin yeni rotası Salihli

EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, bu yılki etkinlikte dijital tarım teknolojilerinin öne çıkacağını belirtti:

“Tarımda dijital dönüşümü hızlandıran akıllı sensör sistemleri, yapay zekâ destekli sulama otomasyonları ve iklim dostu makineler çiftçilerle buluşacak. Traktörlerden modern süt sağım sistemlerine kadar üretimin her aşamasına dokunan yüzlerce ürün sergilenecek.” Baykal, çevre il ve ilçelerden gelecek çiftçilerin katılımı için özel ulaşım koordinasyonu sağlandığını da söyledi.

100 firma, 300 marka, binlerce ziyaretçi

SAGREX 2025, 11-13 Ekim tarihlerinde Salihli Otogar karşısındaki kapalı pazar yerinde kapılarını açacak.

Yaklaşık 100 firma ve 300’e yakın marka, en yeni teknolojilerini sergileyerek bölge ekonomisine yön verecek.

Geçtiğimiz yıl rekor katılımla düzenlenen etkinliğin bu yıl da Ege’nin dört bir yanından üretici, yatırımcı ve sektör liderlerinin ilgisiyle büyük bir coşku içinde geçmesi bekleniyor. SAGREX 2025, tarımsal üretim kapasitesini artırmak ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak isteyen herkes için Ege’nin yeni ekonomi merkezi olacak.