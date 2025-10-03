İzmir’in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusu, mahalle sakinlerinin evlerini su basmasına ve maddi zarara yol açtı. Vatandaşlar, günlerdir sorunun çözülmediğini belirterek İZSU’ya tepki gösterdi. İşte haberin ayrıntıları:

Patlayan boru evleri tehdit ediyor

İhsan Alyanak Mahallesi’nde bir sokakta patlayan su borusu, çevredeki evlerin duvar ve tavanlarını suya maruz bıraktı. Mahalle sakinleri, hasar oluşan evlerde günlerdir çözüm beklediklerini ifade ederek yetkililere tepki gösterdi. Kuraklığın etkili olduğu kentte, tonlarca suyun israf edilmesine de dikkat çekildi.

Mahalleliler günlerdir bekliyor

Evlerinde çatlak ve su baskınıyla karşı karşıya kalan Hilal Çakmak, yaşadıkları durumu şöyle anlattı: “Üç haftadır bekliyoruz. Arıyoruz, ‘Geleceğiz’ diyorlar ama gelmiyorlar. Evin durumu ortada, komple su içinde. Her an çökebilir diye korkuyoruz, çocuğumuz var. Gece sular kesiliyor, gündüz akıyor ama boşa gidiyor.”

Yetkililerden yetersiz müdahale

Veysel Koral, İZSU ekiplerinin olay yerine gelip “Acil değil” diyerek gittiğini belirtti: “10-12 gündür bildiriyoruz ama çözüm yok. Barajlarda su kalmadı, yağmur yok, ama burada tonlarca su boşa akıyor.”

Gökhan Saralcı da benzer şikayetleri dile getirerek, “Arıyoruz, ‘Kayıt oluşturuldu’ diyorlar ama hiçbir işlem yapılmıyor. Komşumuzun evinin hali ortada. Barajlarda su azaldı deniyor ama burada su boşa akıyor” ifadelerini kullandı.

Su israfı vatandaşları rahatsız ediyor

Fatma Karataş ise “Su arka balkondan girdi, boru olmasa bizim eve de girecekti. Susuzluk çeken bizleriz ama burada tonlarca su boşa akıyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

Mahalleli çözüm bekliyor

İhsan Alyanak Mahallesi sakinleri, hem evlerde oluşan hasarın giderilmesini hem de su kaçağının acilen onarılmasını talep etti. Yetkililere çağrı yapan mahalleli, sorunun ivedilikle çözülmesini istiyor.