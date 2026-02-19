Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Buca ilçesinde belediye yönetimine yönelik sorunlar zinciri her gün daha da büyüyor. Kısa süre önce işçi eylemleriyle ülke gündemine gelen CHP’li Buca Belediyesi’nde bu kez memurların tepkisi yükseldi. Belediye ile memur sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmeye rağmen, her ay maaşlarla birlikte ödenmesi gereken sosyal denge tazminatının yaklaşık yedi aydır yatırılmadığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine belediyede görev yapan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube harekete geçme kararı aldı. Sendika tarafından yapılan duyuruda, bugünden itibaren her gün 11.30 ile 12.30 saatleri arasında Buca Belediyesi önünde eylem düzenleneceği belirtildi. Eylemin ilk gününde açıklamalarda bulunan Tüm Bel- Sen İzmir 2 No’lu Şube ve Tüm Yerel Sen İzmir 2 No’lu Şube, “Bıçak kemiğe dayandı” diyerek Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a seslendi.

“Eğer yönetmeye geldiyseniz sorunları çözecek sizsiniz”

Tüm Bel- Sen İzmir 2 No’lu Şube Yürütme Kurulu adına konuşan Şube Başkanı Nihat Filiz, “Yedi aydır bekliyoruz. Daha öncesinde Belediye Başkanı Görkem Duman, genel başkanın, genel sekreterin ve yürütme kurulunun içinde olduğu bir heyet ile eylül ayında görüşmüştük. O zamanlar, söz vermişti, kasıma kadar geriye dönük ödemelerin tamamlanacağını, yılbaşına kadar da hiçbir ödeme kalmayacağını sonrasında da düzenli ödemelerin yapılacağını söylemişti. Geldiğimiz noktada ödemeler yapılmadığı gibi sürekli üzerine binmeye devam etti. Şu anda yedi adet toplu sözleşme alacağımız bulunuyor. Bundan önce bu ay toplu sözleşme alacaklarının yatırılmayacağını, ayın 20’si ile 30’u arasında şubat toplu iş sözleşmesi alacaklarının ödenmesine çalışacakları söylendi. Daha sonra da ödemelerin düzenli olarak sağlanacağını ifade etti. Sürekli olarak bir kredi çekmeden bahsediyorlar. 280 milyon liralık bir kredi çekilecek ve bunu işçi ve memurların bütün alacaklarını temizlemek adına kullanılacağı söylendi. Siyasal iktidarın onaylama aşamasında olan krediye onay verilmediği için aksamalar yaşandığı söylendi. Her zaman ifade ediyoruz, bir kez daha altını çizelim: Burada yaşanan bir mali kriz varsa, bunun yaratıcısı ne işçilerdir ne de memurlardır. Eğer burayı yönetmek adına geldiyseniz sorunları çözecek olan sizlersiniz” dedi.

“Son bir kez daha haykırıyoruz!”

“Her bir emekçi ayın başı geldiğinde maaşını cebine bir bütün olarak koymak ve de ona göre yaşamını ayarlamak zorundadır. Ödemeler yapılmadığında da çok ciddi psikolojik ve nevrotik süreçler yaşanıyor” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Filiz, “Birçok arkadaşımız ev kiralarını ödeyemiyor, kredilerini kapatamıyor, çocuklarının masraflarını karşılayamıyor. Doğal olarak iş verimi düşüyor, psikolojisi bozuluyor. O nedenle bir kez daha haykırıyoruz: Bir an önce sendikamıza toplu sözleşme alacaklarımıza dair somut ve anlaşılır bir ödeme takvimi çıkarmanız ve ödemelere başlamanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu bir uyarı eylemidir”

Her belediye başkanının seçilmeden önce vaatlerde bulunduğunu da hatırlatan Filiz, şunları söyledi: “Eğer bu vaatleri hayata geçirecekseniz bu vaatleri hayata geçirmenin sigortası burada bulunan emekçilerdir, memurlardır, işçilerdir. Eğer onların emeklerini hiçe sayarak ödemeler konusunda sürekli ertelemeler yaparsanız projelerinizi hayata geçiremezsiniz. İşçi ve memurların alacaklarını hemen kesintisiz olarak ödeyin. Bu bir uyarı eylemidir. Alacaklarımızı ödemezseniz bu eylemler iş bırakma, iş yavaşlatma gibi her türlü demokratik ve meşru eylemin hayata geçirileceğini söylemenin işaret fişeğidir.”

“Artık görmezden gelinemez hale geldi”

“Aylarca gece gündüz demeden çalışan belediye emekçileri olarak hakkımız olan sosyal denge tazminatlarımız, arazi tazminatlarımız ve performans ücretlerimiz ödenmemektedir” mesajı veren Tüm Yerel Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Murat Bekar da “Bu durum çalışanlarımızın maddi ve manevi olarak zor durumda kalmasına neden olmaktadır. Buca Belediyesi bünyesinde görev yapan emekçiler olarak yedi aydır ödenmeyen sosyal denge tazminatımız, iki yıldır ödenmeyen arazi tazminatımız ve tarafımıza verilmesi gereken performans ücretleri artık görmezden gelinemez hale gelmiştir” dedi.

“Bu mücadele ekmek davasıdır”

Belediyeyi emekçilerin ayakta tuttuğunu hatırlatan Bekar, “Sokakta çalışan biziz. Ofiste çalışan biziz. Araçta, sahada, şantiyede gece gündüz demeden emek veren biziz. Üreten biziz, imza atan biziz, sorumluluk alan biziz. Biz direnmeye değil, hak aramaya geldik. Biz hakkımızı istiyoruz. Sadaka değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bugün bu duruşu ortaya koyduysak, haklı sebeplerimizden dolayı buradayız. Bu mücadele yalnızca bir maaş meselesi değildir. Bu mücadele onurumuzun mücadelesidir. Bu mücadele emeğimizin mücadelesidir. Emeğimizin değerini çiğnetmemek içindir. Artık sen-ben olma zamanı değil, biz olma zamanıdır. Biz olacağız, birlikte olacağız, hep birlikte kazanacağız arkadaşlar. Çünkü bu mücadele ekmek davasıdır. Bizler emeğimizin peşindeyiz. Emeğimiz verilene kadar, haklarımız olanı alana kadar her türlü demokratik ve hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Son sözümüz açık ve nettir: Yedi aydır ödenmeyen sosyal denge tazminatlarımız derhâl ödensin. İki yıldır ödenmeyen arazi tazminatlarımız ödensin. Performans ücretlerimiz geciktirilmeden verilsin. Emeğimizin karşılığı daha fazla gasp edilmesin. Aksi halde mücadelemiz büyüyerek devam edecektir. Asla geri adım atmayacağız. Ya hakkımızı alacağız ya da bu meydanlarda tarih yazacağız” diye konuştu.