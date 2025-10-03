Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi, Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nde sadece çocukların değil, annelerin gelişimine de katkı sağlayan etkinliklerine bir yenisini ekledi. Beştepeler ve Toros Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen seminerde, İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elçin Keser annelerle bir araya geldi.

Çocuk hastalıkları masaya yatırıldı

Dr. Keser, seminerde çocuklarda sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonları, ateş, antibiyotik kullanımı, cilt döküntüleri, bulantı ve kusma gibi konularda bilgi verdi. Anneler, merak ettikleri soruları uzman doktora doğrudan sorma fırsatı buldu.

El yıkamanın önemi vurgulandı

Keser, özellikle hastaneye ulaşımın güç olduğu bölgelerde ailelerin bilinçlenmesinin önemine dikkat çekerek, “Annelerimizle, kreş dönemindeki çocuklarda sık görülen hastalıkları konuştuk. Her çocuğun özel olduğunu ve müdahalenin çocuğa göre değişmesi gerektiğini anlattık. Enfeksiyonlara karşı korunmada el yıkamanın kritik öneme sahip olduğunu vurguladık” dedi.

Başkan Mutlu’ya teşekkür

Keser, anneleri bilinçlendiren seminerlerin faydalı olduğunu belirterek, “Bu buluşmayı sağlayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.