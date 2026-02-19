Son Mühür/ Beste Temel - Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından belediye ekipleri Evka-1 bölgesine sevk edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden hayvanlar ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Kontrol Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi. Enstitüde yapılacak toksikoloji analizleriyle zehirlenme ihtimalinin netlik kazanacağı bildirildi.

Emniyetle koordinasyon sağlandı

Analiz sonuçlarına göre emniyet birimleriyle koordineli şekilde hareket edileceği, sorumluların tespiti ve adli sürecin başlatılması için tüm adımların atılacağı kaydedildi.

“Sonuna kadar takipçisi olacağım”

Belediye Başkanı Görkem Duman, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, sokaktaki hayvanların yaşam hakkına kastedenlerin hukuk önünde en ağır cezayı alması için sürecin bizzat takipçisi olacağını ifade etti. Duman, ilçede hiçbir canlının sahipsiz olmadığını vurguladı.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Mahallesi Evka-1 bölgesinde çok sayıda hayvanın zehirlenerek öldürüldüğü iddiası sosyal medyada büyük tepki topladı. Karga, martı, kedi ve köpeklerin bilinçli şekilde zehirlendiği öne sürülürken, vatandaşlar sorumluların bulunmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. İddiaların ardından belediye tarafından inceleme süreci başlatıldı.