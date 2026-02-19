Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Yaşam hakkı elinden alınmış tüm kadınlara ithaf edilen oyun, “ideal eş” imajı ile bastırılan sessiz çığlıklar arasındaki ince çizgiyi kara komedinin çarpıcı diliyle ele aldı.

Güçlü kadro, yenilikçi anlatım

Oyunu yazıp yöneten Yunus Emre Gümüş, çağdaş Türk tiyatrosunun yenilikçi anlatımını sahneye taşıdı. Nejla Özge Alban ve İlknur Bayzit Çatal, sahnedeki performanslarıyla dikkat çekti. Yapım, İzmir Kent Tiyatrosu çatısı altında izleyiciyle buluştu.

İki kadın, iki hayat, tek yüzleşme

Oyun, 30’lu yaşlarının sonundaki Sultan ve Yeşim’in kesişen hikâyesini merkeze aldı. Biri lüks yaşamın ardındaki psikolojik esareti, diğeri yokluk içinde süren hayatta kalma mücadelesini temsil etti. Bir işveren ile bir gündelikçinin sıradan bir günü, saklanan sırların ve bastırılan öfkelerin açığa çıktığı sert bir yüzleşmeye dönüştü.

Didaktikten uzak, sarsıcı bir dil

Yapım, kadına yönelik şiddeti ve toplumsal rolleri ele alırken didaktik anlatımdan kaçındı. Kara mizahın dönüştürücü gücüyle annelik, sadakat ve “evcil” olmaya zorlanma gibi kavramlar sarsıcı bir dürüstlükle sahneye taşındı.

Sezonun dikkat çeken yapımı

Çağdaş tiyatro teknikleriyle fail–mağdur ilişkisini alışılmışın dışında yorumlayan Hafifletici Sebepler, İzmir sahnelerinin ardından Türkiye’nin farklı kentlerinde sahnelenecek gösterimleriyle sezonun öne çıkan yapımları arasında yer aldı.

Gösterim takvimi

20 Şubat Cuma: Güzel Yalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

21 Şubat Cumartesi: Çiğli Bilge Atölye Sahnesi

24 Şubat Salı: Uşak Belediyesi Kültür Merkezi

25 Şubat Çarşamba: Eşme Atatürk Kültür Merkezi

03 Mart Salı: Tire Belediyesi Kültür Merkezi

06 Mart Cuma: Yıldız Kenter Kültür Merkezi

07 Mart Cumartesi: Aydın Germencik Kültür Merkezi

14 Mart Cumartesi: Salihli Zafer Keskiner Tiyatro Salonu

15 Mart Pazar: Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi

29 Mart Pazar: Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

31 Mart Salı: Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi