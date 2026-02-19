Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Yaşam hakkı elinden alınmış tüm kadınlara ithaf edilen oyun, “ideal eş” imajı ile bastırılan sessiz çığlıklar arasındaki ince çizgiyi kara komedinin çarpıcı diliyle ele aldı.
Güçlü kadro, yenilikçi anlatım
Oyunu yazıp yöneten Yunus Emre Gümüş, çağdaş Türk tiyatrosunun yenilikçi anlatımını sahneye taşıdı. Nejla Özge Alban ve İlknur Bayzit Çatal, sahnedeki performanslarıyla dikkat çekti. Yapım, İzmir Kent Tiyatrosu çatısı altında izleyiciyle buluştu.
İki kadın, iki hayat, tek yüzleşme
Oyun, 30’lu yaşlarının sonundaki Sultan ve Yeşim’in kesişen hikâyesini merkeze aldı. Biri lüks yaşamın ardındaki psikolojik esareti, diğeri yokluk içinde süren hayatta kalma mücadelesini temsil etti. Bir işveren ile bir gündelikçinin sıradan bir günü, saklanan sırların ve bastırılan öfkelerin açığa çıktığı sert bir yüzleşmeye dönüştü.
Didaktikten uzak, sarsıcı bir dil
Yapım, kadına yönelik şiddeti ve toplumsal rolleri ele alırken didaktik anlatımdan kaçındı. Kara mizahın dönüştürücü gücüyle annelik, sadakat ve “evcil” olmaya zorlanma gibi kavramlar sarsıcı bir dürüstlükle sahneye taşındı.
Sezonun dikkat çeken yapımı
Çağdaş tiyatro teknikleriyle fail–mağdur ilişkisini alışılmışın dışında yorumlayan Hafifletici Sebepler, İzmir sahnelerinin ardından Türkiye’nin farklı kentlerinde sahnelenecek gösterimleriyle sezonun öne çıkan yapımları arasında yer aldı.
Gösterim takvimi
- 20 Şubat Cuma: Güzel Yalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi
- 21 Şubat Cumartesi: Çiğli Bilge Atölye Sahnesi
- 24 Şubat Salı: Uşak Belediyesi Kültür Merkezi
- 25 Şubat Çarşamba: Eşme Atatürk Kültür Merkezi
- 03 Mart Salı: Tire Belediyesi Kültür Merkezi
- 06 Mart Cuma: Yıldız Kenter Kültür Merkezi
- 07 Mart Cumartesi: Aydın Germencik Kültür Merkezi
- 14 Mart Cumartesi: Salihli Zafer Keskiner Tiyatro Salonu
- 15 Mart Pazar: Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi
- 29 Mart Pazar: Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi
- 31 Mart Salı: Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi