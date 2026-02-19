İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir pide salonu, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla “askıda kıymalı pide” uygulamasını hayata geçirdi.

Osmanlı geleneğinden ilham alındı

Karabağlar Basın Sitesi’nde hizmet veren pide salonunda başlatılan uygulama, Osmanlı döneminde maddi durumu yetersiz kişilerin rencide olmaması için uygulanan “askıda ekmek” geleneğinden esinlenilerek oluşturuldu. Proje kapsamında hem işletme hem de vatandaşlar, ihtiyaç sahipleri için pide ücretini askıya bırakabiliyor.

Toplanan ödemelerle hazırlanan kıymalı pideler, belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak Ramazan ayının paylaşma ruhu yaşatılıyor.

“Ramazan paylaşma ve yardımlaşma ayıdır”

38 yıllık pide ustası ve işletme müdürü Bilal Erçin (50), uygulamayı Ramazan’ın ruhuna uygun bir dayanışma örneği olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi:

“Ramazan; birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma ayıdır. Bu nedenle işletmemizde askıda pide uygulaması başlatmaya karar verdik.

Müşterilerimiz destek oluyor, biz de katkı sağlıyoruz. Hazırladığımız pideleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederiz.”

Vatandaşlardan yoğun destek

Uygulama, müşteriler tarafından da takdirle karşılandı. İlaç mümessili Umut Kotan (48), kampanyayı destekleyeceğini belirterek Ramazan’ın dayanışma ayı olduğunu vurguladı.

Bir çocuk annesi Serap Özer (50) ise uygulamanın örnek olması gerektiğini ifade ederek, “Askıda ekmek bağışı yapıyordum.

Yemek için de yapılması çok güzel bir düşünce. Keşke tüm restoranlarda uygulansa. Çevremdekilere de anlatacağım” dedi.