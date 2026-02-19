TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Altay, son haftalardaki form grafiğiyle dikkat çeken genç kanat oyuncusu Mehmet Nur Kaymaz’dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Söke 1970 deplasmanında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen 19 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu netleşti.

MR sonucu adale yırtığını ortaya çıkardı

Altay’ın deplasmanda Söke 1970 ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın 58’inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Nur Kaymaz’ın çekilen MR’ında adale yırtığı tespit edildi.

Sağlık ekibinin raporuna göre genç oyuncunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Üç kritik maçta forma giyemeyecek

Tedavi sürecine başlayan Mehmet Nur Kaymaz’ın;

Tire 2021 FK

Karşıyaka (deplasman)

Kütahyaspor

karşılaşmalarında forma giyemeyeceği bildirildi. Genç futbolcunun, iyileşme sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde Balıkesirspor deplasmanında kadroda yer alması bekleniyor.

İlk profesyonel golünü Bornova 1877’ye atmıştı

Bu sezon ligde 16 maçta görev alan Mehmet Nur Kaymaz, 9 karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve toplam 864 dakika sahada kaldı.

19 yaşındaki kanat oyuncusu, önceki hafta Altay’ın Bornova 1877’yi 3-0 mağlup ettiği mücadelede fileleri havalandırarak profesyonel liglerdeki ilk gol sevincini yaşamıştı.

Sağ kanatta Caner görev alabilir

Teknik ekibin, Mehmet Nur’un yokluğunda sağ kanatta Caner’e forma vermesi bekleniyor. Genç oyuncunun sakatlığı sonrası kanat rotasyonunda nasıl bir tercih yapılacağı ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

Altay’da sakatlık süreci yakından takip edilirken, siyah-beyazlılar genç oyuncunun sahalara güçlü bir dönüş yapmasını hedefliyor.