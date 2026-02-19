Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde mali başlıklarda önemli bir gelişme yaşandı. Belediye yönetiminin sosyal denge tazminatı teklifi, önceki oturumlarda 24 bin 500 TL iken, yapılan müzakerelerin ardından 27 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Görüşmelere üst düzey katılım

TİS görüşmelerinin 8’inci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Hukuk Müşaviri Av. Utku Kılınç, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Sinan Toygun ve İZSU ile belediyenin ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda sendika yürütme kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri de yer aldı.

Sosyal denge tazminatı artışı önemli bir adım olarak değerlendirildi

Görüşmelerde sosyal denge tazminatı konusu yeniden ele alındı. Belediye yönetimi, daha önce 24 bin 500 TL olarak sunduğu teklifi 27 bin 500 TL’ye çıkardı. Yetkili sendika Tüm Bel-Sen, yapılan artışı, kamu emekçilerinin haklarının güçlendirilmesi yönünde önemli bir ilerleme olarak değerlendirdi.

İş risk primleri gelecek oturuma bırakıldı

Toplantıda iş risk primleri başlığı ise bir sonraki oturuma ertelendi. Sendika, bu başlıkta sahadaki risklerin ve çalışma koşullarının dikkate alınmasını talep ediyor.

9. oturum 25 Şubat’ta

Toplu iş sözleşmesinin 9’uncu oturumunun 25 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’te yapılacağı bildirildi. Süreçte sosyal denge tazminatının yanı sıra ikramiye, gıda yardımı, eğitim yardımı ve diğer mali haklara ilişkin başlıkların da müzakere edilmesi bekleniyor.

Sendikanın talepleri

Tüm Bel-Sen, mevcut 23 bin TL olan sosyal denge tazminatının 34 bin TL’ye çıkarılmasını talep ediyor. Ayrıca Cumhuriyet Bayramı ve 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda 5’er bin TL, Kurban Bayramı’nda ise 10 bin TL ikramiye verilmesini istiyor.

Sendikanın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde;

" TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN 8. OTURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME. Değerli emekçiler, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerimizin 8. oturumunu bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Hukuk Müşaviri Av. Utku Kılınç, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Sinan Toygun, Memur Personel Şube Müdürü Ercan Yıldırım, İZSU Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Boran Karabağlı, İZSU Memur Personel Şube Müdürü Selma Özdil, Sendikamız Yürütme Kurulu Üyeleri ve İşyeri Temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda mali başlıklar üzerine görüşme yapılmıştır. Önceki oturumlarda gündemde bırakılan Sosyal Denge Tazminatı teklifi, yürütülen müzakere süreci sonucunda 27.500 TL olarak güncellenmiştir. Bu artışı, emeğimizin karşılığının güçlendirilmesi yönünde önemli bir ilerleme olarak değerlendiriyoruz. İş risk primleri ise bir sonraki oturumda görüşülmek üzere gündemde bırakılmıştır. Bu başlıkta idarenin de çalışma koşullarını ve sahadaki gerçeklikleri gözeten yapıcı yaklaşımıyla ilerleme sağlanacağına inanıyoruz. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerimizin 9. oturumu, 25 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’te gerçekleştirilecektir. Sürece ilişkin gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Değerli kamu emekçilerinin bilgisine sunarız.