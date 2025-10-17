Küresel ısınmanın etkisiyle Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olan Bursa, ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Şehirde içme suyu ve tarımsal sulama için kullanılan barajlarda su seviyeleri kritik düzeye geriledi. Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı ise neredeyse su kaybı noktasına ulaştı.

Tarımda su krizi kapıda

Bursa Ovası’nda yetiştirilen şeftali, armut, incir, kiraz, zeytin, çilek, üzüm, ceviz, Brüksel lahanası, enginar, domates ve fasulye gibi ürünler, Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor. Ancak kuraklığın devam etmesi durumunda tarımsal üretimde ciddi sıkıntılar yaşanabileceği belirtiliyor. Gölbaşı Gölü’ndeki su seviyesindeki düşüş de, tarımsal sulama için ayrılan kaynakları tehdit ediyor.

DOĞADER Başkanı uyardı: "Sofralar boş kalabilir"

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir, su krizinin tarımı da doğrudan etkilediğini vurguladı. Demir, “Bursa, sadece içme suyu açısından değil, ülkenin sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan bir şehir olarak da kritik öneme sahip.

Barajların ve göllerin kuruması, önümüzdeki günlerde sofralarımızda domates, patlıcan ve şeftali gibi ürünleri bulamayacağımız anlamına gelebilir” dedi.

Sulama yöntemlerinde değişiklik şart

Murat Demir, tarımsal sulama yöntemlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti. “Bursa’da halen salma sulama adı verilen suyun verimsiz ve yoğun şekilde kullanıldığı yöntem uygulanıyor. Devlet ve yerel yönetimlerin desteğiyle çiftçilere damla sulama ve yağmur suyu ile sulama tekniklerini uygulamaları için teşvikler sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın günlük su tüketimi kritik seviyede

Nüfusu 3 milyonu aşan Bursa’da günlük su tüketimi yaklaşık 525 bin metreküp olarak ölçülüyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, barajların doluluk oranı yalnızca yüzde 0,25 seviyesinde. Yetkililer, su tasarrufu konusunda vatandaşları ve tarım sektörünü uyarıyor.