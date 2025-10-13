Türk mühendisler tarafından geliştirilen uzaktan kumandalı tarım makinesi, tarlada çiftçilerin yeni dostu, savaş alanında ise potansiyel olarak stratejik bir araç olarak öne çıkıyor.

Bursa Tarım Fuarı’nda sergilenen teknoloji, hem genç hem de yaşlı çiftçilerin ve alım heyetlerinin yoğun ilgisini çekti. Traktörlerin ve çeşitli tarım teknolojilerinin yanında yer alan bu makine, tarlada birçok işlevi rahatlıkla yerine getirebiliyor. Ayrıca sağlık, belediye hizmetleri ve savunma sanayisi gibi farklı alanlarda da kullanım potansiyeli taşıyor.

Çok yönlü kullanım imkanı

Ankara merkezli firma, yıllardır savunma sanayine üretim yapıyor ve son iki yıldır tarım sektörüne adım attı. Firmanın Ar-Ge Mühendisi Mahmut Bedirhan Arslan, makinenin tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlandığını ve tüm parçalarının yerli üretim olduğunu belirtti. Arslan, makinenin çok yönlü kullanım alanlarını şöyle aktardı:

"Makinenin tasarım ve üretimi kendi fabrikamızda gerçekleştirildi. Tarlada traktörün yapabildiği tüm işleri yapabiliyor. Önüne takılabilecek çeşitli aparatlar sayesinde belediyeler süpürge veya kar küreme ekipmanı bağlayabilir, park ve bahçelerde gübreleme yapabilirler. Arkasında yaklaşık bir ton ağırlık, önünde ise bir tona kadar yük kaldırma kapasitesi var. Tarla işleri için gerekli her türlü aparat kullanılabilir."

Gücü traktörleri aratmayacak düzeyde

Paletli tasarımı ve yüksek tork kapasitesi ile öne çıkan makine, 40-50 beygir gücündeki bir traktörün yapabildiği işleri rahatlıkla yerine getirebiliyor. Arslan, teknik özellikleri şöyle açıkladı:

"60 beygirlik bir traktör kabaca 280 nm tork üretir. Bizim makinemizde iki hidromotor kullanıyoruz ve 2600 nm torka ulaşabiliyoruz. Benzinli motor ile hidrolik sistemimizi besliyor ve kolların çalışmasını sağlıyoruz."

Makine, tarlada saatte 6 kilometre hızla hareket edebiliyor ve kumanda üzerinden ileri-geri yönlerde eşit hızda çalışabiliyor. Arslan, "Oturduğunuz yerden tarlanızı kumanda ile işleyebilirsiniz" dedi.

Savunma ve sağlıkta kullanım potansiyeli

Firma, savunma sanayisine üretimlerini sürdürürken, tarım dışında farklı sektörlerde de kullanım potansiyeli sunduğunu belirtti. Arslan, "Yürüyüş takımlarını kontrol edebildikten sonra silah bağlamak mümkün. Ayrıca römork veya sedye bağlayarak yük ve hasta taşıyabilirsiniz. Kameralı modeli de mevcut. Hayvancılıkta ahır ve kümes temizliği ile gübre taşıma gibi işler için de uygundur" ifadelerini kullandı.

Fuarda yoğun ilgi

Yeni tasarım ürünler ilk kez Bursa Tarım Fuarı’nda çiftçilerle buluştu. Arslan, fuarın verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Makinenin sergilenen haliyle ilk kez çiftçi karşısına çıktık ve yoğun ilgi gördük. Fuara özel 1 milyon liralık satış fiyatıyla anlaşmalar yaptık. Yurt dışından gelen işbirliği talepleri de mevcut. Fuar bizim için oldukça başarılı geçti."