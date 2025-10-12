Son Mühür / Alper Temiz - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’ne bağlı Koca Piri Reis araştırma gemisi, Kuzey Ege’de yürüttüğü bilimsel oşinografik seferi tamamlayarak İzmir İnciraltı Balıkçı Barınağı’na demir attı.

Gemide görev alan fiziksel oşinograflar, deniz biyologları ve kimyagerler, deniz suyunun elektriksel iletkenliği, sıcaklık ve basıncını ölçmek için CTD cihazıyla 22 farklı istasyonda su kolonundan örneklemeler yaptı. Araştırma, Ege Denizi’nin derin su dolaşımı ve iklim değişim süreçlerine ilişkin veri sağlamayı amaçladı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, gemiyi ziyaret ederek araştırmacılara ve mürettebata teşekkür etti. Yılmaz, “Gemimiz sadece Türkiye kara sularında değil, uluslararası sularda da bilimsel araştırmalar yapıyor. Elde edilen veriler, hem üniversitemize hem de uluslararası bilime katkı sağlayacak” dedi.

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Gündüz ise seferde, suyun sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk ve çözülmüş oksijen değerlerinin ölçüldüğünü belirterek, “Kuzey Ege’deki soğuk ve ağır suyun miktarını izleyerek iklim değişikliğine başka bir açıdan bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Seferin tamamlanmasıyla Ege Denizi’ndeki deniz kirliliği, deprem araştırmaları ve ekosistem izlemelerine yönelik çalışmalar için önemli veri setleri elde edilmiş oldu.