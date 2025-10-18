Türkiye’nin kestane üretiminde ilk sırada yer alan Aydın’da hasat heyecanı başladı. Özellikle Köşk, Sultanhisar, Nazillive İzmir’in Ödemiş ilçesi arasındaki dağlarda üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren yüksek ağaçlara tırmanarak ürün topluyor. Erkeklerin dallardan düşürdüğü kestaneler, kadınlar tarafından toplanıp dikenlerinden ayıklanarak satışa hazırlanıyor.

“Rekolte bu sene iyi, işimizden memnunuz”

Kestane üreticisi Ömer Öztürk, bu yılın kurak geçmesine rağmen verimden memnun olduklarını belirterek, “Sezon güzel başladı. Sıcaklar nedeniyle 3-5 gün geç kaldık ama rekolte bu yıl iyi. İşimizden memnunuz, yoksa bu işi yapmazdık” dedi.

Üretici Sedat Özdemir ise fiyatların henüz netleşmediğini ancak umutlu olduklarını söyledi: “Geçen yıl bu zamanlarda başlamıştık, bu sene de aynı şekilde. Yağmurlardan sonra kestaneler toparlandı, daha iyi oldu. Döküntü kestaneler 100-150 TL civarında ama fiyatlar daha belli değil. Beklentimiz yüksek.”

“Yevmiye pahalı ama işçi yok”

Kestane üreticisi Naciye Kavas, bölgedeki en büyük sorunun işçi bulmak olduğunu dile getirdi: “Toplamak zor iş, dikenler ellere batıyor. Yevmiyeler 3,5 ile 5 bin TL arasında ama buna rağmen çalışacak kimse bulamıyoruz. Hasat ortalama 20 gün sürüyor.” Koçak Mahallesi’nden gelen işçilerden Atıf Ak ise, “Ağaçlara çıkmak cesaret işi. Herkes yapamaz, ağaçlar çok yüksek. Riskli ama kazancı da emeğe göre değişiyor” dedi.