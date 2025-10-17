Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eylül ayı olağan toplantısında yaşanan gerginliğin yankıları sürüyor. Toplantıda CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı’nın oğlu Özgür Saatçı’nın meclis üyelerine yönelik hakaret içerikli sözleri, siyasi gündemin odağına yerleşti. AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada “Hukuki bir sıkıntı varsa elbette parti olarak gereğini yapar ve takip ederiz” dedi.

Mecliste tansiyon kalem fırlatma olayıyla yükseldi

Eylül ayı oturumunda, CHP’li Söke ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fahri Semerci’nin, toplantıya başkanlık eden Meclis Üyesi Polat Bora Mersin’e kalem fırlatmasıyla başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü. Meclis salonunda yaşanan bu olay, izleyiciler ve parti temsilcileri arasında şaşkınlık yarattı.

Özgür Saatçı’nın sözleri toplantıyı kilitledi

Tartışmaların ardından CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı’nın oğlu Özgür Saatçı, oturumda “Çıkarın bürokratları” diyerek bağırdı. Tepkiler üzerine meclis üyelerine yönelik hakaretvari ifadeler kullandığı iddia edilen Saatçı’nın sözleri ortamı daha da gerdi. Artan tansiyon nedeniyle toplantı yarıda kesilerek ileri bir tarihe ertelendi.

Erdem: “Bu tür davranışlar meclis ciddiyetine yakışmıyor”

Yaşanan olayların ardından açıklama yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, mecliste ortaya çıkan görüntüleri “kabul edilemez” olarak değerlendirdi. Cumhur İttifakı grubunun süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

“Belediye meclisinde yaşanan bu görüntüleri tasvip etmemiz mümkün değil. Meclis toplantıları, halkın temsil edildiği ciddi platformlardır. Bu tür davranışlar, meclis ciddiyetine gölge düşürür.”

“Hukuki süreç gerekirse işletilecek”

Erdem, Özgür Saatçı’nın meclis üyelerine yönelik sözlerine de değinerek sürecin yargı boyutuna taşınabileceğini belirtti:

“CHP İl Başkanı’nın oğlu Özgür Saatçı’nın açıklamalarıyla ilgili olarak eğer hukuki bir sıkıntı varsa, elbette parti olarak gereğini yapar ve sürecin takipçisi oluruz.”

Meclisteki olaylar Aydın siyasetinde tartışma konusu oldu

Olayın ardından Aydın siyasetinde tansiyon düşmedi. Cumhur İttifakı temsilcileri mecliste yaşananları “saygısızlık” olarak nitelendirirken, CHP kanadından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Toplantının ertelendiği mecliste, önümüzdeki oturumda güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor.