İzmir’in köklü kulüplerinden Altay, 2025-26 sezonunun ilk resmi karşılaşmasına Ziraat Türkiye Kupası 1’inci Tur’unda çıktı.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda karşılaştığı Bursa Yıldırımspor’a uzatma dakikalarında yediği gollerle 2-0 mağlup oldu ve kupaya daha ilk turda veda etti.

Uzatmalarda gelen goller umutları yıktı

Normal süresi 0-0 biten mücadelede Altay, 101 ve 105’inci dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle kupadan elendi. Bu sonuç, yeni sezona umutla giren camiada büyük hayal kırıklığına yol açtı.

Kaleci Ozan sakatlandı

Mücadelenin 19’uncu dakikasında sakatlanan genç kaleci Ozan, oyuna devam edemedi. Dizinden sakatlık yaşayan kalecinin kesin durumunun çekilecek MR sonrası belli olacağı açıklandı. Bu gelişme, Altay cephesinde moralleri daha da bozdu.

Özgür kadroda yoktu

Siyah-beyazlılarda sol bek Özgür ise UEFA B Lisans Antrenörlük Kursu’na katıldığı için maç kadrosunda yer almadı. Teknik heyet, oyuncunun yerine farklı isimlere şans verdi.

Oktay Özdede profesyonel arenaya adım attı

Altay’da maçın ikinci yarısında oyuna giren Oktay Özdede, profesyonel kategorideki ilk karşılaşmasına çıkmanın heyecanını yaşadı. Genç futbolcu, performansıyla teknik ekibin dikkatini çekti.

Taraftara moral bozukluğu

Kupaya erken veda eden Altay, hem oyuncular hem de taraftar için sezonun ilk büyük hayal kırıklığını yaşadı. Siyah-beyazlı camia, önümüzdeki lig maçlarına odaklanarak moral bulmayı hedefliyor.