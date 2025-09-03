Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ, Üçkuyular Feribot İskelesi'nde gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle feribot seferlerinde geçici bir aksaklık yaşanacağını duyurdu.

Feribot seferlerine üç saatlik kesinti

Yarın, 4 Eylül 2025 Perşembe günü, Üçkuyular-Bostanlı-Üçkuyular hattındaki feribot seferleri, 10:00 ile 13:00 saatleri arasında yapılamayacak. İZDENİZ, yolcuların mağdur olmaması için bu süre zarfında alternatif bir ulaşım planı oluşturdu.

Alternatif ulaşım yolları belirtildi

Bakım çalışması süresince, Üçkuyular-Bostanlı hattında ulaşım, her 20 dakikada bir hareket edecek olan yolcu gemileri ile sağlanacak. Yolcular, bu özel düzenlemeyle seyahatlerine devam edebilecek.

Çalışmalar erken tamamlanırsa iskele açılacak

İZDENİZ, bakım ve onarım çalışmalarının planlanandan daha erken bitmesi durumunda iskelenin yeniden hizmete açılacağını belirtti. Yapılacak duyurularla yolcuların bilgilendirileceği ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ tarafından yayımlanan duyuruda, yolcuların anlayışı için teşekkür edildi.