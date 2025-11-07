Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Adufu’nun ölümüne ilişkin sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan iddialara yönelik ayrıntılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 7 Mayıs’ta bir kamu hastanesine gribal enfeksiyon şikayetiyle başvuran Adufu’nun tedavisinin ardından taburcu edileceği sırada acil servisteki tıbbi cihazlara zarar verdiği belirtildi.

Gözaltı süreci ve ilk işlemler

Açıklamaya göre Adufu, zarar verdiği iddia edilen tıbbi cihazlar nedeniyle hastane personeli tarafından kolluk görevlilerine teslim edildi. Hekimin şikayeti üzerine cumhuriyet savcısı talimatıyla gözaltına alınan Adufu’nun, 8 Mayıs’ta savcılığa sevk edildiği ve tercüman ile müdafii huzurunda verdiği ifadede hastanedeki eşyalara zarar verdiğini kabul ettiği aktarıldı.

Tutuklama kararı ve tahliye aşaması

Savcılık, “kamu malına zarar verme” suçlamasıyla Adufu’nun tutuklanmasını talep ederek dosyayı Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, tutuklama kararı verdi. Ceza infaz kurumuna götürülen Adufu’nun aynı gün sağlık kontrolünden geçirildiği ve yeniden hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.

Adufu’nun tedavisi sürerken tutukluluk hâlinin yeniden değerlendirildiği ve 14 Mayıs’ta tahliye edildiği kaydedildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Tahliye sonrası hastanede tedavisine devam edilen Michael Adufu’nun 23 Mayıs’ta yaşamını yitirdiği açıklandı. Otopsi işlemlerinin tamamlandığı ve Gana Cumhuriyeti Başkonsolosluğunun bilgilendirildiği ifade edildi.

İddialara yönelik ayrı soruşturma

Başsavcılık, Adufu’nun gözaltına alınmasından vefatına kadar geçen süreçte basında yer alan iddialarla ilgili ayrı bir soruşturma başlatıldığını ve bu soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.