Son Mühür/ Begüm Mol - ‘Her çocuğa spor yaptırma’ hedefiyle yıl boyunca çeşitli sportif etkinlikler düzenleyen Karşıyaka Belediyesi, kış dönemi spor kursları için kayıt almaya başladı. “Spor, dostluk ve eğlence bir arada” sloganıyla gerçekleştirilecek Kış Spor Okulları; basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, çocuk judo, çocuk aikido, masa tenisi, atletizm, çocuk zumba ve çocuk bale branşlarında eğitim verecek.

Kurslar, 6 Eylül’de basketbol, 9 Eylül’de çocuk judo ile başlayacak. 13 Eylül’de ise voleybol, yüzme, jimnastik, çocuk aikido, masa tenisi, atletizm, çocuk zumba ve çocuk bale dersleri başlayacak.

Öğrencilere ödüller verilecek

Kış Spor Okulu kursları, Karşıyaka Belediyesi’ne ait modern tesislerde uzman eğitmenler eşliğinde yapılacak. Öğrenciler, antrenör değerlendirmelerine göre ay boyunca gösterdikleri performansla farklı ödüller kazanabilecek. Ödüller arasında Karşıyaka Spor Kulübü’nün basketbol veya voleybol maçlarına bilet, Suat Taşer Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere davetiye ve Sportif Yetenek Ölçüm Merkezi’nde test imkânı bulunuyor.

Başkan Ünsal: “tüm çocuklarımızı sporla buluşturacağız”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karşıyaka’da her çocuğa spor yaptırmak gibi bir hedefimiz var ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış Spor Okulları ile çocuklarımızın sporla tanışmasını, yeni arkadaşlıklar edinmesini ve disiplin kazanmasını istiyoruz. Sporla büyüyen, özgüveni yüksek, dayanışmacı ve sağlıklı bireyler yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızı Kış Spor Okullarımıza bekliyorum” dedi.

kayıt ve iletişim bilgileri

Muharrem Candaş Spor Salonu: 0232 369 04 37

1912 Zühtü Işıl Spor Salonu: 0549 522 02 55

Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu: 0549 522 02 57

Semra Aksu Atletizm Parkı: 0232 324 73 63

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi: 0232 324 73 63