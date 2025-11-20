İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın futbol dünyasını sarsan yasa dışı bahis ve maç sonucunu etkilemeye yönelik girişimlere ilişkin açıklamasının ardından, Kulüpler Birliği Vakfı konuyla ilgili yazılı bir duyuru yayımladı. Açıklamada, yürütülen operasyonun dikkatle takip edildiği belirtildi.

“Türk futbolu geniş bir aileyi temsil ediyor”

Kulüpler Birliği, futbolun sadece sahadaki oyunculardan ibaret olmadığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“Türk futbolu; kulüp başkanları ve yöneticilerden hakemlere, sporculardan teknik ekiplere, medya temsilcilerinden taraftarlara kadar geniş bir aileyi ifade etmektedir. Bu büyük yapının itibarı, adil rekabet ve spor ahlakı ile korunabilir.”

“Her türlü suistimal kabul edilemez”

Açıklamada yasa dışı bahisin spora verdiği zarara dikkat çekilerek, futbolun herhangi bir paydaşının bu tür girişimlerde bulunmasının asla tolere edilemeyeceği ifade edildi:

“Yasa dışı bahse yönelim, maç sonucunu etkileme girişimi veya çıkar amaçlı her türlü suistimal kabul edilemez. Bu tür eylemler, yalnızca Türk futboluna değil, tüm dünyada spora zarar veren bir tehdittir.”

Başsavcılığın mücadelesine destek

Kulüpler Birliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonu “önemli ve değerli” bulduklarını belirterek destek mesajı verdi:

“Başsavcılığın ortaya koyduğu mücadeleyi önemli buluyoruz. Bu sürecin Türk sporuna daha temiz ve güçlü bir gelecek kazandıracağına inanıyoruz.”

“Her türlü desteğe hazırız”

Açıklamanın sonunda Kulüpler Birliği Vakfı, devam eden sürece katkı sunmaya hazır olduklarını duyurdu:

“Kulüpler Birliği Vakfı olarak, futbolda yasa dışı ve suç içeren tüm girişimlere karşı yürütülmekte olan bu sürece her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.”