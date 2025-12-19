Son Mühür- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde FETÖ’ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Bank Asya hesapları ve örgütsel faaliyetler tespit edildi

Yapılan incelemelerde, Yasir Gülen’in FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan arandığı, Bank Asya hesaplarında örgüt talimatları doğrultusunda artış bulunduğu ve örgütle bağlantılı sözde sohbet toplantılarına katıldığı belirlendi.

Ümraniye’de saklandığı adrese operasyon düzenlendi

Şüphelinin İstanbul’da bulunduğunun tespit edilmesi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda Yasir Gülen’in Ümraniye’de saklandığı adres belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sürüyor

Operasyon kapsamında yakalanan Yasir Gülen, işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü. Soruşturmanın ilgili savcılık koordinesinde devam ettiği öğrenildi.