Son Mühür- Hazırlanan taslağa göre, Emniyet teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren bazı daire başkanlıklarının, genel müdürlük seviyesine yükseltilmesi planlanıyor. Bu adımın, kurumun kurumsal kapasitesini artırmaya ve güncel ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebilecek bir yapı oluşturmaya yönelik olduğu ifade ediliyor.

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Teşkilat kanunu Meclis’e sunulacak

Emniyet teşkilatının yeni yapısına ilişkin hazırlıkların tamamlanmasının ardından, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanıyor. Kanun teklifi, Meclis komisyonlarında ve Genel Kurul’da görüşüldükten sonra yasalaşarak yürürlüğe girecek.

Polislerin çalışma sistemi yeniden düzenleniyor

Yeni teşkilat yapısının yanı sıra, polislerin çalışma saatlerini kapsayan bir düzenleme de gündemde. Yaklaşık 350 bin polisi ilgilendiren yeni sistemle, 12 saat çalışma – 36 saat dinlenme modeline geçilmesi hedefleniyor.

12 saat mesai, 36 saat dinlenme modeli

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu çalışma sistemiyle ilgili ayrıntıları daha önce Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında paylaşmıştı. Yerlikaya, yeni personel alımlarıyla birlikte dört gruplu 12-36 sistemine geçileceğini belirterek, geçmişte personel yetersizliği nedeniyle bu modelin uygulanamadığını ifade etmişti.

Bakan Yerlikaya, “Yeni personelimizle birlikte dört gruplu 12-36 sistemine geçiyoruz. Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah önümüzdeki yıl bunu tamamlayacağız” açıklamasında bulundu.