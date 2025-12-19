Son Mühür- ATM’lerde para çekme işlemlerine yönelik uygulamalarda yılbaşından itibaren değişikliğe gidiliyor. Bankalar, şube içi ve şube dışı ATM’lerde geçerli olacak günlük para çekme limitlerini yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni uygulamanın, nakit erişimini kolaylaştırması ve ATM kullanım alışkanlıklarını etkilemesi bekleniyor.

Günlük para çekme limitleri yeniden belirleniyor

Mevcut uygulamada birçok banka, komisyonsuz günlük para çekme limitini 10 ila 15 bin lira aralığında uyguluyor. Yeni dönemde bu sınırların yukarı yönlü revize edilmesi planlanıyor. Bankaların, artan nakit talebine yanıt verebilmek için limitleri kademeli olarak artıracağı belirtiliyor.

Şube içi atm’lerde yüksek limit dönemi

Yeni düzenleme kapsamında, banka şubeleri içinde yer alan ya da şube binasına bitişik ATM’lerde günlük para çekme limitlerinin özel bankalarda 50 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor. Şube içi ATM’lerde para dolumu, banknot kontrolü ve güvenlik süreçlerinin daha kolay yönetilebilmesi bu uygulamada etkili oluyor.

Şube dışı atm’lerde sınırlı artış

Cadde, metro istasyonları ve alışveriş merkezlerinde bulunan şube dışı ATM’lerde de limit artışı öngörülüyor. Ancak bu ATM’lerdeki artışın sınırlı kalacağı, günlük para çekme tutarlarının 50 bin liranın üzerine çıkmasının beklenmediği ifade ediliyor.

Hedef nakit yönetimi ve maliyetler

Düzenleme ile bankaların nakit yönetimini daha verimli hale getirmesi ve ATM kullanımına bağlı operasyonel maliyetleri azaltması amaçlanıyor. Yeni uygulamanın ayrıntılarının, bankalar tarafından yılbaşına doğru kamuoyuna duyurulması bekleniyor.